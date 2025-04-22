Криптобіржа Coinbase розширила підтримку токенів Solana і запустила ф’ючерси на XRP: що нового

Coinbase розширила підтримку токенів Solana і запустила ф’ючерси на XRP

Coinbase розширила функціонал свого інструменту для відновлення втрачених активів. Криптовалютна біржа додала підтримку токенів SPL у мережі Solana. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тепер користувачі можуть самостійно відновлювати певні непідтримувані токени, помилково надіслані на їхні акаунти Coinbase, без звернення до служби підтримки. Функція вже працює для Ethereum, Polygon та BNB Chain. Водночас компанія наголосила, що не всі токени SPL підлягають відновленню — для цього користувачам слід перевіряти сумісність активів.

Coinbase зазначила, що відновлені токени не проходили процедури лістингу та клієнти мають самостійно оцінювати їхню безпеку. За відновлення активів понад $100 стягується комісія у розмірі 5% від суми, що перевищує $100, плюс мережеві збори.

Цей крок спрямований на мінімізацію втрат користувачів через помилкові транзакції, що довгий час залишались нерозв’язаною проблемою в індустрії. Компанія не виключає розширення сервісу на інші мережі, однак не уточнює строки.

Південна Корея розробить правила для стейблкоїнів

Центральний банк Південної Кореї (BoK) заявив про намір «брати активну участь» у створенні законодавства, що регулює стейблкоїни. Про це йдеться у звіті.

У BoK наголосили на необхідності мінімізації ризиків для фінансової та монетарної стабільності країни.

«На відміну від інших віртуальних активів, „стабільні монети“ мають характеристики платіжного засобу. Їх широке застосування може знизити ефективність грошово-кредитної політики», — йдеться в документі.

Регулятор попередив, що стейблкоїни здатні переносити ризики з криптовалютного сектору в традиційні фінанси.

Південна Корея працює над другим етапом формування законодавства про цифрові активи. Перший закон, який набув чинності в липні 2024 року, спрямований на захист інвесторів і посилення вимог до криптобірж.

Другий пакет законів торкнеться питань регулювання стейблкоїнів і встановлення класифікації постачальників криптопослуг, а також правил для прозорого лістингу та розкриття інформації про токени, наголосили в BoK.

Згідно з регулятором, станом на грудень 2024 року в країні зареєстровано 18,25 млн криптоінвесторів — понад 35% усього населення. Добовий оборот п’яти найбільших торгівельних платформ сягнув $12,1 млрд.

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Пол Аткінс вступив на посаду голови SEC

21 квітня 2025 року Пол Аткінс офіційно склав присягу і вступив на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Експерти розраховують на швидкі зрушення в питанні схвалення заявок на нові ETF і зміни в старих.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обрав Аткінса на посаду наступного голови SEC на початку грудня 2024 року. Раніше він працював у SEC, Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і займає прокриптовалютну позицію.

Експерти очікують, що новий глава SEC ініціює зрушення в питаннях подальшого розвитку сектора криптовалютних ETF у США.

Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас зазначив, що на розгляді SEC перебувають 72 заявки на реєстрацію криптовалютних ETF. Це включає як спотові, так і інші біржові фонди.

У Казахстані з’явиться національний оператор з обміну криптоактивів

Національний банк Казахстану анонсував створення державного провайдера з обміну криптоактивів. Він стане частиною ініціативи з розвитку цифрових фінансів, яка закріплюється в новому законопроєкті, наміченому до ухвалення в серпні 2025 року. Про це заявив глава регулятора Тимур Сулейменов у відповідь на депутатський запит.

У рамках стратегії цифровізації Нацбанк зосередиться на чотирьох напрямках:

токенізація традиційних активів;

легалізація криптовалютного обміну;

запуск стейблкоїна на базі цифрового тенге;

розвиток «регуляторної пісочниці» для тестування нових продуктів.

За словами Сулейменова, кожен із напрямів планують регулювати за окремими правилами.

Особлива увага приділяється створенню ліцензованого оператора, який забезпечить безпечний обмін цифрових активів. Влада очікує, що це рішення дасть змогу знизити залежність від нерегульованих закордонних платформ і мінімізувати ризики для громадян. При цьому спочатку обсяги купівлі для приватних осіб будуть обмежені.

Регулятора підкреслив, що криптовалюта не отримає статусу платіжного засобу. Національний провайдер буде інтегрований з уже діючими платформами в структуру Міжнародного фінансового центру «Астана» (МФЦА). Таким чином, за заявою влади, створюється єдина екосистема з безпечним доступом до зберігання і торгівлі криптоактивами на території Казахстану.

Також регулятор розглядає запуск стейблкоїна «Крипто-ЦТ», забезпеченого цифровим тенге. Його хочуть використовувати для розрахунків в угодах з криптоактивами та захисту вартості в умовах волатильного ринку. Новий інструмент увійде в обіг після оцінки ризиків і тестування.

Для апробації цифрових рішень при Нацбанку створюється «регуляторна пісочниця». Там учасники зможуть запускати перспективні проєкти під контролем відповідних органів, заявив глава Нацбанку. У межах обговорюваного закону криптобанки створюватися не будуть — цю функцію візьме на себе цифрова екосистема, також зазначив Сулейменов.