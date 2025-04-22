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22 квітня 2025, 10:15

Виторг криптоказино у 2024 році перевищив $81 млрд

За 2024 рік виторг криптоказино досяг $81,4 млрд, що перевищує показник 2022 року вп'ятеро. Такі дані надала аналітична платформа Yield Sec, пише Forklog.

За 2024 рік виторг криптоказино досяг $81,4 млрд, що перевищує показник 2022 року вп'ятеро.
Фото: azart.nv.ua

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Що відомо

Роботу подібних сервісів заборонено в регіонах на кшталт США, Китаю, ЄС та Великобританії. Однак гравці масово обходять блокування за допомогою VPN, дзеркал або перенаправлення посилань, пише Financial Times. Облікові записи також продаються на P2P-ринках.

Швидке зростання криптоказино пояснюється відсутністю суворого регулювання, зазначили у виданні. Майданчики на кшталт Stake, Rollbit і Roobet можна порівняти за масштабами з найбільшими традиційними букмекерами.

Оператор Stake, зареєстрований на Кюрасао, заявляє, що на його платформі обробляється до 4% усіх трансакцій у мережі біткоїну, а прибуток за минулий рік склав $4,7 млрд — на 80% більше, ніж у 2022 році.

Компанія стверджує, що її операції повністю відповідають регуляторним вимогам, а дані користувача перевіряються з використанням KYC-процедур.

Розслідування FT

Проте журналісти Financial Times змогли зареєструвати обліковий запис на платформі з Великобританії, використовуючи VPN, без підтвердження адреси та фінансової інформації.

Експерти вважають, що криптоказино популярне через відсутність суворих лімітів на ставки, перевірок особи та інших обмежень. Нерідко вони залучають неповнолітніх і людей із ігровою залежністю, а також користувачів із країн із жорсткою забороною на азартні розваги.

Платформи активно інвестують у маркетинг, співпрацюючи з інфлюєнсерами та спортивними брендами. Наприклад, Stake спонсорує футбольний клуб «Евертон», Roobet співпрацює з «Челсі», а Rollbit — з «Лестер Сіті».

Юридична невизначеність та відсутність міжнародних механізмів контролю дозволяють операторам продовжувати працювати у півтіні. Британські та американські закони забороняють місцевим жителям користуватися послугами таких платформ, але прямих заходів проти гравців немає.

Експерти та громадські активісти закликали посилити регулювання, у тому числі заборонити використання white label ліцензій, які дозволяють криптоказино виходити на ринки з мінімальними перевірками.

Згідно з Yield Sec, існують десятки тисяч платформ, що обслуговують десятки мільйонів користувачів. Розмір середнього депозиту ними перевищує показники регульованих майданчиків удесятеро.

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Джерело: Мінфін
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