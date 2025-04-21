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21 квітня 2025, 14:47

Китай почав повертати до США замовлені літаки Boeing

Літак Boeing 737 MAX, замовлений китайською авіакомпанією Xiamen Airlines, повернувся до США, ставши «черговою жертвою» оголошеної президентом Дональдом Трампом торгової війни з Китаєм, пише Reuters.

Літак Boeing 737 MAX, замовлений китайською авіакомпанією Xiamen Airlines, повернувся до США, ставши «черговою жертвою» оголошеної президентом Дональдом Трампом торгової війни з Китаєм, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗ посиланням на дані сайту відстеження польотів AirNav Radar Reuters пише, що 737 MAX, вже пофарбований у кольори китайської авіакомпанії, приземлився на Boeing Field у Сіетлі ввечері 20 квітня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

З посиланням на дані сайту відстеження польотів AirNav Radar Reuters пише, що 737 MAX, вже пофарбований у кольори китайської авіакомпанії, приземлився на Boeing Field у Сіетлі ввечері 20 квітня.

Це вже другий з декількох літаків 737 MAX — моделі Boeing, що найбільше продається, — який китайська сторона повернула в США. У центр комплектації в Чжоушані борт прибув трохи менше місяця тому, де чекав завершення підготовки до експлуатації.

Американський телеканал CNBC з посиланням на дані Flightradar24 писав, що ще один Boeing 737 MAX вилетів із Чжоушаня 18 квітня.

Читайте також: Китай відмовляється від купівлі літаків Boeing

Взаємне мито США і Китаю безпосередньо загрожує розвитку авіагалузі: вартість літака Boeing 737 Max, яка оцінюється в $55 млн, може зрости для Китаю більш ніж удвічі, пише Reuters.

Опитані агентством аналітики зазначають, що керівники деяких авіакомпаній вже оголосили про намір відкласти заплановане розширення парку літаків через небажання платити підвищені митом Трампом.

Нагадаємо

США почали вводити тарифи щодо товарів з Китаю ще в лютому 2025 року, а до середини квітня розмір американських мит досяг 145%.

Минулого тижня Bloomberg повідомив, що влада Китаю зажадала від авіакомпаній відмовитися від прийому поставок літаків Boeing в рамках торгової війни зі США.

Крім того, перевізникам наказали призупинити закупівлю обладнання та запчастин у американських виробників, писало агентство.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
gorobezus
gorobezus
21 квітня 2025, 15:20
#
Ну шо там с С919, хотя поставщику движков беспокоится не о чем — семейство одно, хоть на 737, хоть на 320, хоть на 919, под конкретный самолет отличается мелкими конструктивными особенностями.
+
+15
Три літри
Три літри
21 квітня 2025, 15:21
#
Підвищені митом Трампом

редакція продовжує економити на редакторі випуску
+
+15
bosyak
bosyak
21 квітня 2025, 16:46
#
Цікаво ще те, що відправлення/повернення бортів це ж не імпорт з якого платиться тариф трампа. Тобто тариф трампа тут ні до чого.
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0
zephyr
zephyr
21 квітня 2025, 16:55
#
Боинг и локхэд- одни из самых больших доноров поддержки трэмпа. КНР по очереди даёт ляща по его корешам. Хочешь поддерживать трэмпа? Плати. Всё очень просто. США сами захотели устранение рыночных отношений в угоду полт расправам. Ну что же- получают знатно в ответ.
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