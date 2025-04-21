Літак Boeing 737 MAX, замовлений китайською авіакомпанією Xiamen Airlines, повернувся до США, ставши «черговою жертвою» оголошеної президентом Дональдом Трампом торгової війни з Китаєм, пише Reuters.
Китай почав повертати до США замовлені літаки Boeing
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Що відомо
З посиланням на дані сайту відстеження польотів AirNav Radar Reuters пише, що 737 MAX, вже пофарбований у кольори китайської авіакомпанії, приземлився на Boeing Field у Сіетлі ввечері 20 квітня.
Це вже другий з декількох літаків 737 MAX — моделі Boeing, що найбільше продається, — який китайська сторона повернула в США. У центр комплектації в Чжоушані борт прибув трохи менше місяця тому, де чекав завершення підготовки до експлуатації.
Американський телеканал CNBC з посиланням на дані Flightradar24 писав, що ще один Boeing 737 MAX вилетів із Чжоушаня 18 квітня.
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Взаємне мито США і Китаю безпосередньо загрожує розвитку авіагалузі: вартість літака Boeing 737 Max, яка оцінюється в $55 млн, може зрости для Китаю більш ніж удвічі, пише Reuters.
Опитані агентством аналітики зазначають, що керівники деяких авіакомпаній вже оголосили про намір відкласти заплановане розширення парку літаків через небажання платити підвищені митом Трампом.
Нагадаємо
США почали вводити тарифи щодо товарів з Китаю ще в лютому 2025 року, а до середини квітня розмір американських мит досяг 145%.
Минулого тижня Bloomberg повідомив, що влада Китаю зажадала від авіакомпаній відмовитися від прийому поставок літаків Boeing в рамках торгової війни зі США.
Крім того, перевізникам наказали призупинити закупівлю обладнання та запчастин у американських виробників, писало агентство.
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