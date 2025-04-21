Китай почав повертати до США замовлені літаки Boeing

Літак Boeing 737 MAX, замовлений китайською авіакомпанією Xiamen Airlines, повернувся до США, ставши «черговою жертвою» оголошеної президентом Дональдом Трампом торгової війни з Китаєм, пише Reuters.

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Що відомо

З посиланням на дані сайту відстеження польотів AirNav Radar Reuters пише, що 737 MAX, вже пофарбований у кольори китайської авіакомпанії, приземлився на Boeing Field у Сіетлі ввечері 20 квітня.

Це вже другий з декількох літаків 737 MAX — моделі Boeing, що найбільше продається, — який китайська сторона повернула в США. У центр комплектації в Чжоушані борт прибув трохи менше місяця тому, де чекав завершення підготовки до експлуатації.

Американський телеканал CNBC з посиланням на дані Flightradar24 писав, що ще один Boeing 737 MAX вилетів із Чжоушаня 18 квітня.

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