Уряд полегшив інвестування у великі проєкти

Кабінет Міністрів України спростив умови для великих інвесторів, дозволивши розпочинати фінансування проєктів без очікування 18-місячного терміну для подачі заявки на держпідтримку. Про це повідомило Мінекономіки 18 квітня.

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Що змінилося

«Такі інвестиції не зараховуватимуться до загального обсягу „значних інвестицій“, як це визначено законом», — уточнює Мінекономіки. Це означає, що інвестори можуть вкладати кошти одразу, не втрачаючи права на державні пільги. «Така зміна відкриває більше можливостей для тих, хто готовий розпочати роботу вже зараз, не відкладаючи плани на потім», — додають у відомстві.

Умови підтримки

У межах політики «Зроблено в Україні» держава підтримує проєкти з інвестиціями від €12 млн, надаючи до 30% компенсації на капітальні витрати. «Проєкти можуть тривати до п’яти років», — зазначає Мінекономіки. Пріоритетними є переробна промисловість, логістика, видобуток, медицина, освіта, культура, туризм, спорт, IT та інші сектори.

Значення для економіки

Скасування 18-місячного бар'єру прискорює залучення капіталу, що критично для відновлення економіки в умовах війни. За даними Мінекономіки, у 2024 році 12 проєктів на €350 млн уже отримали схвалення, створивши 2500 робочих місць. Нові правила можуть подвоїти цей показник до кінця 2025 року, вважають експерти.