Raiffeisen спростовує інформацію про зупинку продажу бізнесу в росії

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) заперечив інформацію про призупинення продажу свого російського підрозділу, підтвердивши, що процес триває. Про це банк заявив у п’ятницю, 18 квітня, у відповідь на публікацію Financial Times, пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Спростування

«Процес продажу не зупинено і не поставлено на паузу, він триває», — заявив представник RBI Reuters, назвавши повідомлення FT від 17 квітня недостовірними. FT стверджувала, що Raiffeisen нібито заморозив продаж через політичне потепління між росією та США, посилаючись на два джерела. «Це не відповідає дійсності», — наголосили в банку.

Контекст і перепони

Продаж ускладнений судовим спором: акції російського підрозділу RBI заблоковані через позов Rasperia Trading Limited, пов’язаної з Олегом Дерипаскою, на €2,1 млрд. «Акції Raiffeisen у російському банку заблоковані, тому угода неможлива», — зазначали в RBI раніше. Російський указ від 2022 року також забороняє угоди з активами без дозволу президента рф.

Російський бізнес залишається прибутковим: за перше півріччя 2024 року він приніс €705 млн, або половину консолідованого прибутку RBI (€1,32 млрд). Проте банк скоротив кредити на 60% і обмежив транзакції під тиском ЄЦБ і США, які раніше погрожували обмеженнями доступу до доларової системи.