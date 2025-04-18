Raiffeisen гальмує продаж російської «дочки» через потепління відносин між США та росією — FT

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Причини паузи

«За словами двох співрозмовників видання, знайомих із переговорами, у лютому 2025 року банк згорнув підготовку до продажу через відновлення діалогу між США і рф», — пише FT. Один із них уточнив, що Raiffeisen хоче «оцінити ситуацію і зрозуміти, чи зміниться позиція США». Третє джерело додало, що серйозні кроки до продажу «припинені», але ситуація може змінитися залежно від політичних зрушень.

Офіційна позиція банку

RBI стверджує, що продаж не скасовано, але блокується юридичними перепонами. «Акції Raiffeisen у російському банку заблоковані, тому угода неможлива», — заявили в банку, посилаючись на рішення російського суду від вересня 2024 року, яке заморозило акції через позов Rasperia Trading Limited, пов’язаної з олігархом Олегом Дерипаскою.

Зміна тону США

«Видання зазначає, що тим часом США, які раніше попереджали банк про ризик обмеження доступу до американської фінансової системи через роботу в росії, почали виявляти інтерес до відновлення економічної співпраці з москвою», — пише Forbes. Спецпредставник США Стів Віткофф, після третьої зустрічі з путіним у 2025 році, заявив про «дуже привабливі комерційні можливості», що сигналізує про зміну риторики Вашингтона.

Контекст і ризики

Російський підрозділ залишається золотою жилою для RBI: у 2024 році він приніс €705 млн прибутку, що становить половину консолідованого прибутку групи (€1,32 млрд) за перше півріччя. Проте банк скоротив кредити в росії на 60% і обмежив платіжні операції під тиском ЄЦБ і США. У січні 2025 року російський суд наклав на Raiffeisen штраф у €2,1 млрд у справі Rasperia, що ускладнює вихід.