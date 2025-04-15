ОПЕК знизила оцінки зростання світового попиту на нафту на 2025-2026 рік

ОПЕК вперше з січня скоригувала свої оцінки темпів зростання попиту на нафту у 2025 та 2026 роках, знизивши їх на 150 тис. б/д, — до 1,3 млн б/д та 1,28 млн б/д відповідно, йдеться в щомісячному звіті організації.

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Причина

Зміни відбулися через невизначеності навколо розвитку світової економіки на тлі оголошених тарифів новою адміністрацією США, зазначають аналітики.

Крім того, перегляд викликаний слабшими, ніж очікувалося, даними про споживання нафти країнами ОЕСР у І кварталі.

В актуальному звіті ОПЕК оцінює світовий попит на нафту в I кварталі в 104,16 млн б/д (оцінка березня — 104,25 млн б/д), у II-му — у 104,25 млн б/д (проти 104,45 млн б/д місяцем раніше), у III-му — в 105,3 місяцем раніше), у IV-му — у 106,41 млн б/д (проти 106,75 млн б/д місяцем раніше).

Оцінку зростання попиту на нафту в 2025 році в країнах, що не входять до ОЕСР, знижено на 90 тис. б/д, до 1,25 млн б/д; у країнах ОЕСР — на 60 тис. б/д, до всього лише 40 тис. б/р.

За попередніми даними за лютий, комерційні запаси нафти країн ОЕСР знизилися на 16,1 млн барелів — до 2,746 млрд барелів. Це на 29,9 млн барелів нижче, ніж за аналогічний місяць минулого року, на 71 млн барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 173,5 млн барелів нижче за середній показник за 2015−2019 роки.

Зокрема, запаси нафти в країнах ОЕСР у лютому зросли до січня року на 11,1 млн барелів, до 1,322 млрд барелів, тоді як резерви нафтопродуктів знизилися на 27,3 млн барелів, до 1,425 млрд барелів.