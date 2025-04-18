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18 квітня 2025, 11:36

NovaPay оновив ставки за корпоративними облігаціями: дохідність до 19% річних

NovaPay підвищив дохідність за своїми корпоративними облігаціями. Відтепер максимальна ставка становить 19% річних. Також додано новий строк інвестування — 4 місяці, прибутковість за ним складає 17,5% річних. Про це повідомляє пресслужба компанії.

NovaPay підвищив дохідність за своїми корпоративними облігаціями.
Фото: NovaPay

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«Ми збільшили прибутковість для більшості строків інвестування від 0,5% для тримісячних корпоративних облігацій до 1,5% для цінних паперів, в які можна інвестувати на дев’ять місяців. Також, враховуючи побажання інвесторів, додали ще один строк інвестування — 4 місяці», — зазначив фінансовий директор NovaPay Ігор Приходько.

Актуальні ставки за облігаціями від 15 квітня 2025 року:

  • 1 місяць — 10,0%;
  • 2 місяці — 14,0%;
  • 3 місяці — 16,5%;
  • 4 місяці — 17,5%;
  • 6 місяців — 18,0%;
  • 9 місяців — 18,5%;
  • 12 місяців — 19,0%.

Придбати облігації можна прямо в застосунку NovaPay. Оформлення відбувається онлайн із підписанням документів за допомогою «Дія.Підпис». Також одразу в застосунку буде зазначений очікуваний дохід.

Нагадаємо

У 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій — D, E, F, G, H та I.

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🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+75
Qwerty1999
Qwerty1999
18 квітня 2025, 12:05
#
А почему ни слова об уплате налогов с таких доходов…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
18 квітня 2025, 12:08
#
«Действие.Подпись» — звучит круто…

Название ПО «Дiя» не переводится на русский, как «Действие» — сколько об этом не напоминаю редакции Минфина, а они и дальше продолжают тупо верить в непогрешимость гугл-переводчика…
+
0
vPrirech
vPrirech
18 квітня 2025, 14:11
#
100%, якщо це взяти до уваги що дія — це держава і я, на скільки я пам’ятаю. російською має бути «ГИЯ» мабуть
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 квітня 2025, 14:32
#
Имена собственные не переводятся,
но об этом троечники ничего не знают…
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0
vPrirech
vPrirech
18 квітня 2025, 14:40
#
От такої … ще й трояк поставили
+
+75
matroskin
matroskin
18 квітня 2025, 12:11
#
Враховуючи що з цього треба сплатити податки, така собі інвестиція, ОВДП вигідніше й надійніше.
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