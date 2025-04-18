NovaPay підвищив дохідність за своїми корпоративними облігаціями. Відтепер максимальна ставка становить 19% річних. Також додано новий строк інвестування — 4 місяці, прибутковість за ним складає 17,5% річних. Про це повідомляє пресслужба компанії.
NovaPay оновив ставки за корпоративними облігаціями: дохідність до 19% річних
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«Ми збільшили прибутковість для більшості строків інвестування від 0,5% для тримісячних корпоративних облігацій до 1,5% для цінних паперів, в які можна інвестувати на дев’ять місяців. Також, враховуючи побажання інвесторів, додали ще один строк інвестування — 4 місяці», — зазначив фінансовий директор NovaPay Ігор Приходько.
Актуальні ставки за облігаціями від 15 квітня 2025 року:
- 1 місяць — 10,0%;
- 2 місяці — 14,0%;
- 3 місяці — 16,5%;
- 4 місяці — 17,5%;
- 6 місяців — 18,0%;
- 9 місяців — 18,5%;
- 12 місяців — 19,0%.
Придбати облігації можна прямо в застосунку NovaPay. Оформлення відбувається онлайн із підписанням документів за допомогою «Дія.Підпис». Також одразу в застосунку буде зазначений очікуваний дохід.
Нагадаємо
У 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій — D, E, F, G, H та I.
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Коментарі - 6
Название ПО «Дiя» не переводится на русский, как «Действие» — сколько об этом не напоминаю редакции Минфина, а они и дальше продолжают тупо верить в непогрешимость гугл-переводчика…
но об этом троечники ничего не знают…