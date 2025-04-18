NovaPay оновив ставки за корпоративними облігаціями: дохідність до 19% річних

NovaPay підвищив дохідність за своїми корпоративними облігаціями. Відтепер максимальна ставка становить 19% річних. Також додано новий строк інвестування — 4 місяці, прибутковість за ним складає 17,5% річних. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Ми збільшили прибутковість для більшості строків інвестування від 0,5% для тримісячних корпоративних облігацій до 1,5% для цінних паперів, в які можна інвестувати на дев’ять місяців. Також, враховуючи побажання інвесторів, додали ще один строк інвестування — 4 місяці», — зазначив фінансовий директор NovaPay Ігор Приходько.

Актуальні ставки за облігаціями від 15 квітня 2025 року:

1 місяць — 10,0%;

2 місяці — 14,0%;

3 місяці — 16,5%;

4 місяці — 17,5%;

6 місяців — 18,0%;

9 місяців — 18,5%;

12 місяців — 19,0%.

Придбати облігації можна прямо в застосунку NovaPay. Оформлення відбувається онлайн із підписанням документів за допомогою «Дія.Підпис». Також одразу в застосунку буде зазначений очікуваний дохід.

Нагадаємо

У 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій — D, E, F, G, H та I.

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