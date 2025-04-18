Офіційний курс: Нацбанк знизив курс гривні на 17 копійок

Національний банк України встановив на 18 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,38 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем , НБУ знизив курс гривні на 17 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 18 квітня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,00 грн (на 17 квітня курс було встановлено на рівні 46,82 грн). Європейська валюта подорожчала на 18 копійок.

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