Офіційний курс: Нацбанк знизив курс гривні на 3 копійки

Національний банк України встановив на 17 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2152 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем , НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 17 квітня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 46,82 грн (на 16 квітня курс було встановлено на рівні 46,61 грн). Європейська валюта подорожчала на 21 копійку.

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