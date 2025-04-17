Українці в останні дні більше продають валюти, ніж купують — Нацбанк

В останні місяці українські домогосподарства суттєво зменшили попит на валюту, а в останні дні її пропозиція на готівковому ринку навіть перевищує попит. Про це заявив заступник голови правління Національного банку Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики.

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«В нас суттєво зменшилась активність домогосподарств. Ми наразі спостерігаємо навіть чисту пропозицію протягом останніх днів», — сказав він.

Гелетій уточнив, що у квітні середньоденний попит на готівковому валютному ринку зменшився до $17 млн з $31 млн у березні та $41 млн у лютому.

За його словами, на безготівковому ринку також спостерігається суттєве збільшення валової пропозиції валюти: в березні вона досягла $240 млн на день з $213 в лютому, тоді як валовий попит маржинально не суттєво збільшився.

«Ми спостерігаємо протягом березня, квітня ревальвацію гривні відносно долара», — констатував заступник голови НБУ.

Він також зазначив, що в поточних умовах Нацбанк відстежує ситуацію на глобальних фінансових ринках, де тарифні протистояння зумовили збільшення волатильності та спостерігається девальвація долара до євро.

«Не дивлячись на ревальвацію в парі гривня-долар, з урахуванням того, що основною валютою прив'язки є долар, відповідно курс гривні до євро та інших валют обраховується по крос-курсах, тому ми спостерігаємо наразі девальвацію до євро», — додав Гелетій.

За даними НБУ, в березні чиста купівля населенням валюти скоротилася до $720 млн з $958 млн у лютому та $1,48 млрд у січні.