Продаж авто: скільки доведеться заплатити податків

Громадяни, які вирішили продати власні авто, мають сплатити податки. Ставки податку залежать від типу транспорту та кількості угод протягом року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Як визначити суму податку

У випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда — дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):

середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Якщо фізична особа вирішила продати:

легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:

перший продаж за рік — не оподатковується;

другий продаж — 5 %;

третій і більше — 18 %.

автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:

перший і другий продажі — 5 %;

третій і більше — 18 %.

Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5 %.

Звертаємо увагу: якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:

до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання,

до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.