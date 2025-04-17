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17 квітня 2025, 17:44

Продаж авто: скільки доведеться заплатити податків

Громадяни, які вирішили продати власні авто, мають сплатити податки. Ставки податку залежать від типу транспорту та кількості угод протягом року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Громадяни, які вирішили продати власні авто, мають сплатити податки.
Фото: depositphotos

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Як визначити суму податку

У випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда — дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):

  • середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Якщо фізична особа вирішила продати:

легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:

  • перший продаж за рік — не оподатковується;
  • другий продаж — 5 %;
  • третій і більше — 18 %.

автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:

  • перший і другий продажі — 5 %;
  • третій і більше — 18 %.

Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5 %.

Звертаємо увагу: якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:

  • до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання,
  • до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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