Громадяни, які вирішили продати власні авто, мають сплатити податки. Ставки податку залежать від типу транспорту та кількості угод протягом року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
Продаж авто: скільки доведеться заплатити податків
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Як визначити суму податку
У випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда — дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):
- середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або ринкової вартості, визначеної згідно із законом.
Якщо фізична особа вирішила продати:
легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:
- перший продаж за рік — не оподатковується;
- другий продаж — 5 %;
- третій і більше — 18 %.
автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:
- перший і другий продажі — 5 %;
- третій і більше — 18 %.
Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5 %.
Звертаємо увагу: якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:
- до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання,
- до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.
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