Іспанський Banco Santander став найдорожчим банком континентальної Європи

Капіталізація Banco Santander SA перевищила ринкову вартість UBS Group AG, завдяки чому іспанський банк став найдорожчим у Європі без урахування Великобританії, повідомляє Bloomberg.

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Ринкова вартість Santander

З початку року ринкова вартість Santander підскочила на третину, до 91 млрд євро, завдяки сильним фінансовим показникам та оголошеній у лютому програмі викупу акцій на 10 млрд євро.

Капіталізація UBS впала на 17,3%, до 86 млрд євро, на побоювання різкого посилення вимог до капіталу банку.

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Який найдорожчий банк Європи

Найдорожчим банком Європи в цілому залишається британський HSBC з капіталізацією близько 139 млрд фунтів стерлінгів, або близько 161,8 млрд євро. Його акції з початку року подорожчали на 0,5%.

Банківський сектор є лідером зростання в Європі з початку року — галузевий підіндекс у складі зведеного європейського індикатора Stoxx Europe 600 підвищився на 15%, тоді як загальний індекс практично не змінився, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що найбільші банки Євросоюзу завершили 2024 рік з рекордним прибутком, незважаючи на зниження відсоткових ставок. Сукупний чистий дохід 20 провідних банків регіону збільшився на 7,1%, досягнувши 110 млрд євро ($115 млрд), випливає з розрахунків Bloomberg.