Фонд гарантування вкладів перерахував державі 1,5 млрд грн колишнього Сбербанку

Від початку 2025 року, станом на 10 квітня, АТ «МР Банк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, перерахував кредиторам 9-ї черги (колишній Сбербанк ) в особі державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» близько 1,5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Деталі

«Згідно з рішенням РНБО у травні 2022-го Фонд замінив „материнські“ структури російських банків ПАТ „Промінвестбанк“ та АТ „МР Банк“ в реєстрі кредиторів на державу Україна. Тобто зараз держава — і кредитор 9-ї черги, і акціонер цих банків. На сьогодні повністю задоволено вісім черг кредиторів, у тому числі бізнесу. І вже почали задовольняти вимоги Держави Україна як кредитора 9-ї черги, зокрема за рахунок коштів від продажу активів і погашення кредитів. Зазначу, від початку повномасштабного вторгнення, ми також передали Державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні на понад 27 млрд грн», — пояснює директор-розпорядник Фонду Ольга Білай.

Загалом протягом 1 кварталу 2025 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів понад 1,47 млрд грн.

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Крім того, у січні-березні понад 580 млн грн було спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, а також понад 122 млн грн — кредиторам 7-ої черги (у т.ч. бізнесу). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 квітня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 72,4 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Зокрема, від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.