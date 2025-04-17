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17 квітня 2025, 15:03

Чехія повністю відмовилась від російської нафти

Вперше в історії російська нафта не буде надходити в Чехію. Через понад 60 років країна стала незалежною від нафтопроводу «Дружба». Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє ČTK.

Вперше в історії російська нафта не буде надходити в Чехію.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що це сталося після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL. Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії.

Тепер Чехія може перекачувати до 8 мільйонів тонн нафти на рік із західних нафтопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів Чехії.

«Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності», — заявив прем'єр. Він додав, що це зміцнило енергетичну безпеку, оскільки попередня залежність від російських поставок зробила Чехію вразливою.

Уряд Чехії в листопаді 2022 року вирішив реалізувати проект під назвою TAL-PLUS, який забезпечив збільшення транспортної спроможності європейського нафтопроводу TAL. Це було відповіддю на повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Зазначається, що використання нафтопроводу «Дружба» буде частиною іншого стратегічного проекту, але його форма ще не визначена.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Я_ __
Я_ __
17 квітня 2025, 15:21
#
«Чехія повністю відмовилась від російської нафти»

Круто, потужно…правда три роки війни повномасштабної пройшло і вже йде четвертий, але дуже вчасно відмовилися, цікаво на скільки мільярдів доларів Україна транзитом по своїй території до Чехії кацапської нафти провела і скільки Чехія купила всього кацапської нафти :)
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