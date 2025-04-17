«Чехія повністю відмовилась від російської нафти»

Вперше в історії російська нафта не буде надходити в Чехію. Через понад 60 років країна стала незалежною від нафтопроводу «Дружба». Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє ČTK.

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Зазначається, що це сталося після завершення модернізації потужностей нафтопроводу TAL. Перші збільшені обсяги нафти, що постачаються нафтопроводом, вже надійшли до центральної нафтобази в Чехії.

Тепер Чехія може перекачувати до 8 мільйонів тонн нафти на рік із західних нафтопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів Чехії.

«Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності», — заявив прем'єр. Він додав, що це зміцнило енергетичну безпеку, оскільки попередня залежність від російських поставок зробила Чехію вразливою.

Уряд Чехії в листопаді 2022 року вирішив реалізувати проект під назвою TAL-PLUS, який забезпечив збільшення транспортної спроможності європейського нафтопроводу TAL. Це було відповіддю на повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Зазначається, що використання нафтопроводу «Дружба» буде частиною іншого стратегічного проекту, але його форма ще не визначена.

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