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17 квітня 2025, 13:41

Торгова війна може коштувати Китаю до $800 мільярдів американських інвестицій

Інвестори з США можуть бути змушені продати китайські акції на сумму близько $800 млрд у разі екстремального сценарію фінансового розриву між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Goldman Sachs.

Інвестори з США можуть бути змушені продати китайські акції на сумму близько $800 млрд у разі екстремального сценарію фінансового розриву між двома найбільшими економіками світу.
Фото: AI

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Наразі близько 7% ринкової капіталізації американських депозитарних розписок (ADRs) китайських компаній належать американським установам, які можуть не мати змоги торгувати в Гонконзі.

Це означає, що такі інвестори можуть не мати змоги поїхати до азійського фінансового центру для придбання акцій, якщо такі компанії, як Alibaba Group Holding Ltd., зіткнуться з примусовим делістингом у США.

Побоювання щодо виключення китайських фірм з американських фондових бірж, що стало проблемою під час першого терміну президента США Дональда Трампа, знову виникли після нещодавнього коментаря міністра фінансів Скотта Бессента про те, що у перемовинах з Китаєм розглядаються усі варіанти.

У разі примусового делістингу, ADRs можуть втратити 9% своєї вартості, а індекс MSCI China — приблизно 4% від поточного рівня.

Американські інституційні інвестори наразі володіють китайськими ADRs на суму близько $250 млрд, або 26% від загальної ринкової вартості, за даними Goldman Sachs.

Їхні інвестиції в акції Гонконгу становлять $522 млрд, або 16% від загального обсягу ринку. Вони також володіють близько 0,5% китайських материкових акцій, відомих як акції класу «А». Загалом це понад $800 млрд в китайських акціях.

За оцінками Goldman Sachs, американським інвесторам може знадобитися лише один день для завершення продажу своїх акцій класу «А», тоді як для виходу з гонконзьких акцій та ADRs може знадобитися 119 та 97 днів відповідно.

Тим часом за самим екстремальним сценарієм, китайським інвесторам, можливо, доведеться продати свої фінансові активи США, які можуть сягнути $1,7 трлн. Близько $370 млрд з цієї суми припадатиме на акції, а $1,3 трлн — на облігації.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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