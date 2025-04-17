Французький суд дозволив примусове стягнення з рф на користь Нафтогазу $5 млрд за активи в Криму

Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму в обсязі $5 млрд. Про це повідомляє пресслужба Групи.

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«Цей результат — частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК „Нафтогаз України“ та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції», — пояснив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

У межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Нагадаємо

У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення москвою майна Групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та росією.

Нафтогаз був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу.

До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал у складі судді Іана Бінні (C.C., K.C.), доктора Чарльза Понсета та докторки Маї Станівукович, сформований під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі, зобов’язав росію виплатити Нафтогазу понад $5 млрд за порушення умов договору.