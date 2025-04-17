OKX офіційно вийшла на ринок США, у Coinbase заявили про ознаки можливої «криптозими»: що нового

Coinbase закликала уряд Австралії до криптореформ

Керуючий директор Coinbase в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Джон О’Логлен звернувся до громадян Австралії напередодні запланованих на 3 травня 2025 року виборів із закликом підтримати прогрес у регулюванні цифрових активів. Він попередив, що регуляторна невизначеність штовхає інновації, таланти і капітал за кордон.

Він підкреслив, що у 2025 році країна досі не має чітких правил, які б підтримували інновації, захищали споживачів і залучали довгострокові інвестиції.

На його думку, наступний уряд має вжити п’ять кроків, щоб повернути Австралію в коло лідерів крипторинку:

Створення спільної робочої групи уряду та індустрії з криптовалют протягом перших 100 днів.

Рішуча дія проти дебанкінгу — відключення людей та бізнесу від фінансових послуг через зв’язок із криптовалютами.

Регулювання криптопослуг, які дозволяють використовувати цифрові активи так само, як традиційні.

Легалізація та підтримка використання стейблкоїнів.

Створення умов для Web3-підприємців — включно з податковими пільгами, грантами та стартап-підтримкою.

О’Логлен також розкритикував банки, які блокують користувачів за операції з криптовалютою, тоді як самі ці установи торгують цифровими активами на своїх інституційних платформах.

Він відмітив, що, за даними Ради з питань цифрової економіки Австралії, 75% криптоактивних користувачів стикались із дебанкінгом, і лише 8% отримували пояснення від банків.

Відтік капіталу зі спотових біткоїн- та Ethereum-ETF склав майже $182 мільйона

У середу, 16 квітня, американські спотові біткоїн-ETF зафіксували чистий добовий відтік капіталу на суму $169,87 млн. Про це свідчать дані SoSoValue.

Негативна тенденція продовжилася після двох поспіль днів припливу коштів. Зазначимо, з відтоком коштів зіткнулися лише два фонди: FBTC — $113,80 млн ARKB — $113,25 млн. Приплив зафіксували:

IBIT — $30,58 млн;

BITB — $12,81 млн;

BTCO — $6,74 млн;

BTC — $3,36 млн;

HODL — $2,38 млн;

BRRR — $1,31 млн.

У чотирьох ETF рух капіталу не спостерігався.

Продукти на базі Ethereum отримали відтік коштів у розмірі $12,01 млн. Фонди ETHE, ETHA та EZET зафіксували відтік на $8,20 млн, $4,27 млн і $1,78 млн відповідно. Фонд від Grayscale залучив $2,24 млн, у решті продуктах рух капіталу не виявили.

На ринку спотових біткоїн-ETF в Гонконзі зафіксували приплив на 7,91 BTC, в Ethereum-ETF активність не спостерігалася.

Криптобіржа OKX офіційно вийшла на ринок США

Криптовалютна біржа OKX офіційно відкрила доступ до централізованого обміну криптовалют і Web3-гаманця у США.

Генеральним директором регіонального підрозділу призначено Рошана Роберта. Штаб-квартира OKX US розташується в Сан-Хосе (Каліфорнія).

Згідно із заявою, платформа додасть нові функції для користувачів зі США протягом року. Чинні клієнти OKCoin будуть переведені на OKX. Нові реєстрації для резидентів країни поступово відкриються по всій території до грудня.

«Експансія до США — це не тільки розширення нашого бізнесу, а й урочисте зобов’язання „відповідального зростання“. В умовах мінливого нормативно-правового середовища ми тісно співпрацюємо з регулювальними органами та політиками, щоб забезпечити надійну роботу на прозорій основі», — заявив Роберт.

Coinbase заявила про ознаки можливої «криптозими»

Дослідницький підрозділ Coinbase опублікував попередження про можливе тривале зниження криптовалютного ринку. В аналітичній записці від 15 квітня 2025 року голова інституційних досліджень біржі Девід Дуонг зазначив, що поведінка ключових індикаторів вказує на можливий розворот циклу.

За його словами, падіння біткоїна та індексу COIN50 нижче 200-денної ковзної середньої — технічний сигнал, який часто трактують як межу між трендом, який зростає, і трендом, що падає. Це зрушення вже призвело до масового виходу інвесторів з альткоїнів і активізації фіксації прибутку.

Загальна капіталізація ринку криптовалют, за винятком біткоїна, знизилася до $950 млрд. Це майже на 41% нижче за грудневі максимуми та можна порівняти з рівнями, що спостерігалися 2021 року.

Згідно зі звітом, особливу тривогу викликає динаміка в секторі альткоїнів, де активність впала до мінімуму з початку поточного циклу. Зміцнення долара, зниження ліквідності та технічні збої доповнюють картину падіння інтересу до цифрових активів.

На думку Coinbase, індустрія починає повторювати сценарій 2022 року, коли розпродаж призвів до багатомісячної стагнації.

Окрему увагу у звіті приділено венчурному ринку, який поки що не показує ознак стійкого відновлення. Попри невелике пожвавлення інвестицій наприкінці 2024 року, обсяг вкладень у криптостартапи залишається удвічі нижчим від пікових значень, зафіксованих у «бичачий» період 2021−2022 років, підкреслили експерти.

Фахівці також дійшли висновку, що фінансування інфраструктурних і DeFi-проєктів виявилося особливо вразливим на тлі зростання процентних ставок і скорочення ліквідності. Це обмежує приплив нових ідей і затримує запуск перспективних рішень, йдеться у звіті.

За словами Дуонга, ключовими бар'єрами для відновлення залишаються геоекономічні ризики та посилення фіскальної політики. Продовження тарифної війни та стримувальні заходи центральних банків скорочують доступ до капіталу для високоризикових активів, включно з криптовалютами.

Це призводить до «паралічу» інвестиційного ландшафту, за якого як венчурні гравці, так і інституційні інвестори не поспішають заходити в ринок, зазначає експерт. У результаті потенціал зростання блокується не тільки всередині екосистеми, а й з боку традиційного фінансового сектора.

Попри наростальні ознаки слабкості, Coinbase зберігає стриманий оптимізм. Аналітики очікують, що ринок може досягти локального дна між серединою і кінцем II кварталу 2025 року. У цьому випадку друга половина року здатна стати точкою перелому, особливо якщо макроекономічний тиск ослабне.

Coinbase також проводить паралелі з подіями 2022 року, коли різке скорочення ліквідності та низка банкрутств криптокомпаній призвели до масштабних втрат. Хоча поточна ситуація виглядає менш драматично, структура ринку демонструє схожі риси: відтік капіталу, спад в активності та втома роздрібного інвестора.

Однак за сприятливого розвитку подій можливий стрімкий відскок, особливо на тлі пожвавлення інституційного інтересу, підкреслили в Coinbase. На думку компанії, сценарій «швидкої відлиги» поки що не виключається, особливо ближче до осені.