У І кварталі 2025 року українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
17 квітня 2025, 11:12
Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі були популярні в першому кварталі
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Які авто обирають українці
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 50%. Далі йдуть:
- Бензинові авто — 32%
- Гібридні — 9%;
- Дизельні — 7%;
- Авто з ГБО — 2%.
Топ-10 вживаних авто віком до 5 років
- Tesla Model Y — 1219 од.
- Tesla Model 3 — 717 од.;
- KIA Niro — 394 од.;
- Nissan Rogue — 342 од.;
- Hyundai Kona — 337 од.;
- Mazda CX5 — 300 од.;
- Chevrolet Bolt — 290 од.;
- VW Tiguan — 264 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 253 од.;
- Audi Q5 — 247 од.
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Джерело: Мінфін
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