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17 квітня 2025, 9:52

Американці стали більше витрачати, побоюючись зростання цін через тарифи Трампа

Американські громадяни стали більше витрачати кошти з кредитних та дебетових карток у першому кварталі 2025 року, пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на дані найбільших банків країни, JPMorgan Chase та Bank of America.

Американські громадяни стали більше витрачати кошти з кредитних та дебетових карток у першому кварталі 2025 року, пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на дані найбільших банків країни, JPMorgan Chase та Bank of America.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВодночас зростали й побоювання про наслідки торгових тарифів на імпорт, які у березні-квітні запроваджував президент США Дональд Трамп.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Водночас зростали й побоювання про наслідки торгових тарифів на імпорт, які у березні-квітні запроваджував президент США Дональд Трамп.

Як припустили в JPMorgan, американці могли почати робити покупки через побоювання майбутнього зростання цін через мита.

«Споживачі — це ті, хто продовжує витрачати, і це, зрештою, є основою економіки США. Сигнали від споживачів на даний момент говорять про те, що економіка США, як і раніше, залишається в хорошій формі», — прокоментував дані фінансовий директор Bank of America Аластер Бортвік під час телефонної розмови з журналістами.

За оцінками Bank of America, у першому кварталі витрати на кредитні та дебетові карти зросли на 4% порівняно з тим же періодом минулого року. JPMorgan повідомив про 7% зростання витрат карткам рік до року, хоча зазначив, що залишки на кредитних картках при цьому підвищилися. У банках обумовлюються, що робити висновки з недваних витрат поки що зарано. Водночас кредитні організації зазначають, що серйозних сигналів щодо проблем у споживачів немає.

Банківські дані були опубліковані на тлі зниження Індексу споживчих настроїв Університету Мічигана, яке продовжується з грудня 2024 року. У березні він впав до 57 пунктів із 64-х у лютому. За попередніми даними квітня, індекс падає до 50 пунктів — це на 34% нижче, ніж рік тому.

Набагато більш виражені «ознаки відкату» банки бачать у корпоративному секторі. «Всі готуються до нових зустрічних вітрів. Деякі компанії зміцнюють і так сильні баланси. Інші прискорюють імпорт, щоб поповнити запаси», — сказав фінансовий директор Citigroup Марк Мейсон у телефонній розмові з журналістами.

Самі ж банки «відкат» поки що не демонструють. Їхні прибутки в першому кварталі перевищили очікування аналітиків, пише WSJ. Так, чистий прибуток JPMorgan склав $14,6 млрд, Bank of America — $7,4 млрд, Goldman Sachs — $4,74 млрд, Morgan Stanley — $4,3 млрд. Велику роль у цьому відіграли комісійні доходи від трейдингу: через нестабільність на ринку, спричинену тарифами Дональда Трампа, інвестори активно змінювали стратегії та торгували паперами.

Так, Goldman зафіксував рекорд із доходів у сегменті акцій — зростання склало 27%. JPMorgan повідомив про збільшення на 48%, а Morgan Stanley — на 45%.

«Ми на початку нового кварталу, але поки що бізнес працює дуже добре, і клієнти дуже активні», — зазначив головний виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
17 квітня 2025, 11:13
#
Зовсім не ощадливі:)))
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