СОТ різко погіршила прогноз для світової торгівлі у 2025 році

Світова організація торгівлі (СОТ) різко погіршила прогноз для світової торгівлі товарами за підсумками поточного року і тепер очікує скорочення показника на 0,2% замість зростання, що очікувалося в жовтні, на 3%.

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Як йдеться у звіті організації, що виходить двічі на рік, прогноз ґрунтується на ситуації із зовнішньоторговельними митами станом на 14 квітня. На думку аналітиків СОТ, ця ситуація може погіршитися і тоді світова торгівля товарами впаде на 1,5%.

У сфері торгівлі послугами очікується зростання на 4%, що приблизно на 1 процентний пункт гірше, ніж передбачалося раніше. Окремий прогноз СОТ для торгівлі послугами було опубліковано вперше.

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Світова торгівля товарами може повернутися до зростання на 2,5% 2026 року, вважають експерти організації.

Прогноз для зростання глобального ВВП на 2025 рік становить 2,2%, на 2026 рік — 2,4%.

«Я глибоко занепокоєна з приводу невизначеності в торговельній політиці, включаючи протистояння між США і Китаєм, — заявила глава СОТ Нгозі Оконджо-Івеала. — Недавнє зниження тарифної напруженості на деякий час послабило тиск на світову торгівлю. Однак невизначеність, що зберігається, може загальмувати глобальне зростання економік».

На думку аналітиків СОТ, прогноз для світової торгівлі характеризується суттєвими ризиками, особливо це стосується ризиків набрання чинності «дзеркальними тарифами» США, дія яких була припинена на 90 днів. Саме собою введення мит негативно вплине на динаміку глобальної торгівлі товарами у розмірі 0,6 процентного пункту, а супутня невизначеність посилить темпи зниження ще на 0,8 п.п.

«Наш аналіз показує, що невизначеність у торговельній політиці має значний негативний вплив на торговельні потоки, скорочуючи експорт і послаблюючи економічну активність, — зазначив головний економіст СОТ Ральф Осса. — Більше того, тарифи є інструментом із масштабними та часто непередбачуваними наслідками».

Обсяг експорту в Північній Америці, як очікується, впаде на 12,6% у 2025 році, тоді як імпорт скоротиться на 9,6%. В Азії прогнозується помірне зростання обох показників на 1,6%. У Європі, за оцінкою експертів СОТ, експорт збільшиться на 1%, імпорт — на 1,9%.

«Погіршення зовнішньоторговельних відносин між США і Китаєм може спровокувати перенаправлення торгових потоків, що викликає побоювання з приводу посилення конкуренції з боку Китаю для третіх країн», — йдеться у повідомленні СОТ.

Аналітики організації прогнозують, що Китай наростить експорт у всі регіони світу, за винятком Північної Америки, на 4−9% цього року.