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18 березня 2025, 19:04

Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2025 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2025 році до 2,3% з очікуваних у грудні 2,6%. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2025 році до 2,3% з очікуваних у грудні 2,6%.
Фото: wikipedia.org

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Зазначається, що у 2026 році підйом глобального ВВП може становити 2,2%.

Економіка США цього року збільшиться на 1,7% проти очікуваних раніше 2,1%, у 2026 році — на 1,5%, а не 1,7%, як передбачалося раніше, прогнозують аналітики.

«Новий уряд США розпочав глобальну торговельну війну, яка сповільнить зростання як світової, так і американської економіки, підстьобне інфляцію в Штатах і сповільнить темпи зниження відсоткових ставок Федрезерву», — наголошується в пресрелізі.

Аналітики вважають, що пом'якшення податково-бюджетної політики в Китаї та Німеччині допоможе знизити наслідки збільшення митних тарифів на імпорт у США, проте зростання економіки єврозони цього року все одно буде набагато слабкішим, ніж прогнозувалося в грудні. Мексика і Канада зіткнуться з технічною рецесією через їхні тісні торговельні зв'язки зі Сполученими Штатами.

За оцінками Fitch, чинна ставка імпортних мит (ETR) у США вже підвищилася до 8,5% з 2,3% у 2024 році. Експерти прогнозують, що показник щодо імпорту з Європи, Канади, Мексики та інших країн збільшиться до 15% поточного року, для Китаю він становитиме 35%.

У результаті загальний показник ETR у поточному році зросте до 18% перед зниженням до 16% наступного року. Це буде рекордним значенням за 90 років.

«Зростання мит призведе до збільшення споживчих цін у США, зниження зарплат у реальному вираженні та підвищення витрат підприємств, тоді як зростання невизначеності негативно позначиться на настроях бізнесу», — вважають аналітики агентства.

Згідно з їхньою моделлю, збільшення мит сповільнить зростання економіки США, Китаю і Європи приблизно на 1 процентний пункт до 2026 року і прискорить американську інфляцію на 1 п.п.

У зв'язку з цим Fitch прогнозує, що Федрезерв відкладе наступне зниження ставки до четвертого кварталу 2025 року. У 2026 році ФРС може знизити ставку тричі через ослаблення економічного зростання.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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