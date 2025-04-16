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16 квітня 2025, 19:29

Італія примушує UniCredit покинути росію

Італійський уряд ставить UniCredit ультиматум: залишити ринок росії якомога швидше, інакше угода з поглинання Banco BPM за 14 млрд євро не отримає зеленого світла. Про це пише Reuters із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Італійський уряд ставить UniCredit ультиматум: залишити ринок росії якомога швидше, інакше угода з поглинання Banco BPM за 14 млрд євро не отримає зеленого світла.

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Умови Риму

«Італія також планує вимагати від UniCredit збереження стабільного співвідношення між ставками за кредитами та депозитами, а також підтримки наявних проєктів фінансування», — зазначає Il Messaggero. Уряд використовує механізм «золотої акції», що дозволяє диктувати умови для стратегічних секторів, таких як банки. Питання обіцяють вирішити до кінця квітня, а дебати почнуться на урядовій нараді в п’ятницю.

Тиск із Європи

«Європейський центральний банк уже вимагає прискорити згортання діяльності UniCredit у рф», — додають джерела Reuters. Банк, поряд із Raiffeisen, залишається одним із найбільш вразливих у росії серед європейських гравців. Інші, як Société Générale чи ING, давно пішли, втративши мільярди. «UniCredit залишається одним із найбільш схильних до ризику європейських банків у росії», — підкреслюють інсайдери.

Що тримає в росії

Російський бізнес UniCredit у 2024 році приніс 1,3 млрд євро (+9% до 2023-го) — це 5% доходів групи — і 577 млн євро чистого прибутку. Але банк скоротив там кредити до €1,7 млрд (-66% із 2022-го) і депозити до €2,3 млрд (-63%). «Очікує, що прибуток від російського бізнесу буде „нікчемним“ до 2027 року», — заявляє UniCredit, відповідаючи вимогам ЄЦБ. Та вихід гальмує указ президента рф від 2022 року, який блокує продаж активів без його дозволу.

Ставка на Banco BPM

Поглинання Banco BPM має зробити UniCredit королем італійського ринку, випередивши Intesa Sanpaolo (€998,94 млрд активів проти €949,19 млрд). Але Banco BPM називає запропоновану премію в 0,5% «неадекватною», а уряд боїться скорочення конкуренції та до 6000 робочих місць. Обмін акціями (0,175 UniCredit за одну BPM) викликає суперечки.

Ринок реагує

«Акції UniCredit (CRDI.MI) зросли на 0,8% до €42,15, а Banco BPM (BAMI.MI) — на 1,2% до €7,03», — пише Reuters про торги 16 квітня. Аналітики KBW сумніваються в угоді через низьку премію та ризики, але інвестори вірять у її умовне схвалення.

Джерело: Мінфін
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