Мита Трампа на китайські запчастини для Cybercab та Semi порушують плани виробництва Tesla в США

Плани Tesla з імпорту китайських комплектуючих для електромобілів Cybercab і Semi в США призупинені після того, як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

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Цей крок може порушити план Tesla розпочати масове виробництво довгоочікуваних моделей, які її генеральний директор Ілон Маск рекламував інвесторам як головні інновації, що забезпечують імпульс зростання американського автовиробника.

Tesla була готова покрити додаткові витрати після запровадження 34% мита, але не змогла це зробити, коли Трамп підняв тарифи вище. В результаті постачання було призупинене.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп підвищив додаткові мита до 84%, а потім збільшив їх до 125%. В результаті чого загальні мита на китайські товари, що експортуються до США, досягли 145%.

У найближчі місяці компанія планувала почати отримувати компоненти з метою початку пробного виробництва двох електричних моделей у жовтні та масового виробництва у 2026 році. За словами джерела, безпілотне роботаксі Cybercab буде вироблятися в Техасі, а вантажівка Semi — у Неваді.

Протягом двох років Tesla активно збільшувала частку північноамериканських комплектуючих, передбачаючи можливе введення мит. Крім того, компанія була змушена припинити прийом замовлень на Model S та Model X через запровадження Китаєм зустрічних 125% мит на американські товари.

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