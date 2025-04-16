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16 квітня 2025, 17:11

Netflix націлена на $1 трильйон: компанія хоче досягти рекордної капіталізації до 2030 року

Американський стримінговий сервіс Netflix планує до 2030 року збільшити ринкову капіталізацію до $1 трлн з нинішніх близько $400 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на учасників щорічної зустрічі, присвяченої аналізу результатів діяльності компанії.

Американський стримінговий сервіс Netflix планує до 2030 року збільшити ринкову капіталізацію до $1 трлн з нинішніх близько $400 млрд.
Фото: pixabay.com

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Щоб досягти цієї мети, компанія планує подвоїти річний дохід — із $39 млрд у 2024 році до $78 млрд у 2030 році. За останні п'ять років виторг компанії збільшився на вражаючі 93,5%.

Однак важливо зазначити, що цей період збігся зі стрімким розширенням ринку стримінгових послуг, який на той час характеризувався значно нижчим рівнем конкуренції. Тепер, щоб втілити свої плани, Netflix не обмежується лише підписками, а активно розвиває рекламний напрямок.

Компанія хоче отримувати глобальний прибуток від реклами до 2030 року на рівні $9 млрд.

Хоча компанія не розголошувала дані про доходи від реклами з моменту запуску тарифу з рекламою у 2022 році, за оцінками eMarketer, очікується, що у 2025 році Netflix отримає понад $2 млрд на американському ринку.

Netflix прагне збільшити число підписників на свій найдоступніший тариф з рекламою, а також активно розвиває напрямок прямих трансляцій, під час яких реклама буде демонструватися навіть користувачам, які мають підписку без реклами.

Незважаючи на те, що компанія відмовилася від публікації статистики щодо кількості підписників, її амбіційна мета — досягти 410 млн користувачів до 2030 року, що на 108 млн більше, ніж у 2024 році.

Зазначимо, що лише за минулий рік Netflix залучила рекордні 41 млн нових підписників, особливо вражаючим був четвертий квартал. Фінансовий звіт компанії за перший квартал 2025 року буде оприлюднено вже завтра, 17 квітня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що компанія Netflix залучила 18,9 млн нових підписників у четвертому кварталі 2024 року, що на 44% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, та анонсувала підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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