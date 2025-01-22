Netflix підніме тарифи попри збільшення підписників на 44%

Netflix залучив 18,9 млн нових підписників у четвертому кварталі 2024 року, що на 44% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, та анонсував підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 21 січня, передає Forbes.

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Звіт

Netflix повідомив про доходи в $10,25 млрд за четвертий квартал, що перевищили прогноз у $10,1 млрд. Такий результат було досягнуто завдяки популярності другого сезону «Гри в кальмара» та нового трилера «Carry-On», що потрапив до топ-10 фільмів Netflix, зазначила компанія.

Netflix активно розвиває напрямок живих трансляцій. У листопаді транслював бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном, який привернув 60 млн домогосподарств, а також два матчі NFL на Різдво, зібравши понад 24 млн глядачів.

Компанія прогнозує подвоєння доходів від реклами до 2025 року. Компанія також підвищила прогноз річних доходів до $43,5−44,5 млрд.

Тарифи

Netflix вже підвищив ціни в Італії та Іспанії та анонсував підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії. В останній раз ціни підвищувалися в США в жовтні 2023 року.