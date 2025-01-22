Netflix підніме тарифи попри збільшення підписників на 44%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 січня 2025, 15:05

Netflix підніме тарифи попри збільшення підписників на 44%

Netflix залучив 18,9 млн нових підписників у четвертому кварталі 2024 року, що на 44% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, та анонсував підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 21 січня, передає Forbes.

Netflix залучив 18,9 млн нових підписників у четвертому кварталі 2024 року, що на 44% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, та анонсував підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії.
Фото Pixabay

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Звіт

Netflix повідомив про доходи в $10,25 млрд за четвертий квартал, що перевищили прогноз у $10,1 млрд. Такий результат було досягнуто завдяки популярності другого сезону «Гри в кальмара» та нового трилера «Carry-On», що потрапив до топ-10 фільмів Netflix, зазначила компанія.

Netflix активно розвиває напрямок живих трансляцій. У листопаді транслював бій між Джейком Полом і Майком Тайсоном, який привернув 60 млн домогосподарств, а також два матчі NFL на Різдво, зібравши понад 24 млн глядачів.

Компанія прогнозує подвоєння доходів від реклами до 2025 року. Компанія також підвищила прогноз річних доходів до $43,5−44,5 млрд.

Тарифи

Netflix вже підвищив ціни в Італії та Іспанії та анонсував підвищення тарифів у США, Канаді, Аргентині та Португалії. В останній раз ціни підвищувалися в США в жовтні 2023 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
propodail
propodail
22 січня 2025, 16:00
#
Не попри, а через. майже світова монополія. а монополія для того й потрібна, щоби збирати зі всіх і багато.
+
0
JWT
JWT
22 січня 2025, 16:22
#
Якраз на днях в мене Netflix запитав чи подобається мені сервіс за поточну ціну. Якщо вирішать підвищити для України, то відпишусь.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами