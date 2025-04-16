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16 квітня 2025, 16:52

Песимізм інвесторів щодо долара США досяг максимуму з 2006 року — опитування

Песимізм великих інвесторів стосовно перспектив зміни курсу долара США досяг максимуму за останні два десятиліття, показують результати опитування Bank of America.

Песимізм великих інвесторів стосовно перспектив зміни курсу долара США досяг максимуму за останні два десятиліття, показують результати опитування Bank of America.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗнецінення американської валютиНа знецінювання американської валюти в найближчі 12 місяців очікує 61% респондентів, що є найвищим показником з травня 2006 року.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Знецінення американської валюти

На знецінювання американської валюти в найближчі 12 місяців очікує 61% респондентів, що є найвищим показником з травня 2006 року.

Цього року долар подешевшав на 9% щодо кошика основних валют, і його падіння прискорилося з того часу, як президент США Дональд Трамп оголосив про імпортні мита на початку квітня.

При цьому рекордна кількість світових інвесторів (53%) має намір скоротити частку американських акцій у своїх інвестпортфелях.

Зміна настроїв стала очевидною після того, як ставки на акції «чудової сімки» (найбільші технологічні компанії США) вперше більш ніж за два роки були скинуті з першого місця як найпопулярніша торгова ідея, поступившись місцем золоту, яке є традиційним притулком за часів глобальної невизначеності, пише Financial Times.

Капіталізація компаній з S&P 500 впала більш ніж на $5 трлн за три дні після того, як Трамп оголосив про всеосяжне мито на імпорт 2 квітня, що викликало побоювання рецесії у світовій економіці.

Результати опитування BofA говорять про зниження апетиту до ризику серед керуючих фондами.

Ослаблення темпів зростання світової економіки протягом наступних 12 місяців очікують 82% учасників опитування — це також є рекордом. Два місяці тому кількість песимістів та оптимістів була приблизно рівною.

При цьому 80% респондентів назвали рецесію, викликану торговими війнами, найбільшим ризиком.

BofA проводив опитування 4−10 квітня, у ньому взяли участь понад 160 інвесторів, під керуванням яких перебувають активи на суму майже $390 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
16 квітня 2025, 17:54
#
Бакс всіх переживе:)))
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 квітня 2025, 20:21
#
Ну-ну:)
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