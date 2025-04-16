Песимізм інвесторів щодо долара США досяг максимуму з 2006 року — опитування

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Знецінення американської валюти

На знецінювання американської валюти в найближчі 12 місяців очікує 61% респондентів, що є найвищим показником з травня 2006 року.

Цього року долар подешевшав на 9% щодо кошика основних валют, і його падіння прискорилося з того часу, як президент США Дональд Трамп оголосив про імпортні мита на початку квітня.

При цьому рекордна кількість світових інвесторів (53%) має намір скоротити частку американських акцій у своїх інвестпортфелях.

Зміна настроїв стала очевидною після того, як ставки на акції «чудової сімки» (найбільші технологічні компанії США) вперше більш ніж за два роки були скинуті з першого місця як найпопулярніша торгова ідея, поступившись місцем золоту, яке є традиційним притулком за часів глобальної невизначеності, пише Financial Times.

Капіталізація компаній з S&P 500 впала більш ніж на $5 трлн за три дні після того, як Трамп оголосив про всеосяжне мито на імпорт 2 квітня, що викликало побоювання рецесії у світовій економіці.

Результати опитування BofA говорять про зниження апетиту до ризику серед керуючих фондами.

Ослаблення темпів зростання світової економіки протягом наступних 12 місяців очікують 82% учасників опитування — це також є рекордом. Два місяці тому кількість песимістів та оптимістів була приблизно рівною.

При цьому 80% респондентів назвали рецесію, викликану торговими війнами, найбільшим ризиком.

BofA проводив опитування 4−10 квітня, у ньому взяли участь понад 160 інвесторів, під керуванням яких перебувають активи на суму майже $390 млрд.