Група Нафтогаз за три місяці сплатила понад 23,2 мільярда гривень податків

Група Нафтогаз у січні-березні 2025 року сплатила до державного та місцевих бюджетів понад 23,2 млрд грн податків. Про це повідомив в.о. голови правління Нафтогазу Роман Чумак.

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Сплата податків

«З початку року сума сплачених податків вже перевищила 23,2 млрд грн. Кожен внесок — це важлива складова зміцнення нашої економічної стійкості», — сказав Чумак.

При цьому у березні підприємства Групи Нафтогаз загалом сплатили 11,7 млрд грн податків: 11,1 млрд грн — до державного бюджету, 0,575 млрд грн — до місцевих бюджетів.

Зазначається, що порівняно із березнем 2024 року відрахування зросли на 3,4 млрд грн.

Повідомляється також, що Група Нафтогаз забезпечила 7,3% від загальних податкових надходжень за березень.