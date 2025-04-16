Продажі пального в Україні впали на 8% у 2025 році

У березні 2025 року українські АЗС реалізували 604,2 млн літрів бензину, дизеля та автогазу — на 8% менше, ніж торік, із аналогічним спадом за перший квартал. Про це повідомляє enkorr.

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Фінансові показники

«Сумарна вартість пального порівняно з місяцем раніше зросла на 8%, до 30,8 млрд грн, і майже не змінилася відносно 2024 року», — зазначає видання. За квартал продано 1,71 млрд літрів на 87,7 млрд грн, що на 3% більше за вартістю порівняно з 2024-м. Ціни на пальне зросли, компенсуючи падіння обсягів.

Регіональні тренди

«Лідерами по обсягам реалізації пального були Київська (131,8 млн л, +9%), Дніпропетровська (51,1 млн л, +7%) і Львівська (47,8 млн л, +10%)», — пише enkorr, уточнюючи, що ці регіони забезпечують 38% ринку. У Києві продажі зросли на 6% до 64 млн л, а виторг — до 3,37 млрд грн. Найбільше зростання показали Чернігівська (+14%, 26 млн л), Вінницька (+13%, 27,2 млн л) і Волинська (+13%, 23 млн л) області.