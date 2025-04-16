Державна служба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю I та II груп у статусі фізособи-підприємця (ФОП). Про це повідомляє пресслужба відомства.
Перший ФОП з інвалідністю отримав компенсацію на облаштування свого робочого місця
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Раніше гроші на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю могли отримувати лише роботодавці для своїх працівників, але у березні уряд розширив програму компенсацій також і на самозайнятих та ФОПи.
Першим цією можливістю скористався підприємець з міста Сквира Білоцерківського району Київської області Сергій Кривуша. Він має ІІ групу інвалідності та статус учасника бойових дій.
За кошти, які йдуть з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, він закупив оргтехніку зі спеціальним програмним забезпеченням та джерело безперебійного живлення.
Підприємцем він став за підтримки Служби зайнятості лише пів року тому — - зареєструвався як ФОП та отримав ветеранський грант за програмою «Власна Справа» на 500 тисяч грн.
«Тепер самозайняті ветерани з інвалідністю, ФОПи, а також ті, хто тільки планує розпочати бізнес, можуть отримати від 80 до 120 тисяч гривень на облаштування робочого місця — зокрема на пандуси, підйомники або спеціальні меблі.
Ця програма стала реальною підтримкою для понад двох тисяч підприємств, які створили майже 2 600 зручних робочих місць для людей з інвалідністю. На це держава виділила 183 мільйони гривень", — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 18 березня фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, можуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць.
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