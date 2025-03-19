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19 березня 2025, 16:03

ФОПи з інвалідністю можуть отримати компенсації за облаштування свого робочого місця

З 18 березня фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, можуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

З 18 березня фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, які є людьми з інвалідністю, можуть отримати від держави компенсацію за облаштування своїх робочих місць.
Фото: freepik.com

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«Ми розширили доступ до програми й тепер отримати компенсацію за обладнання свого робочого місця спеціальними меблями, пристроями, придбання допоміжного устаткування, наприклад, підйомника чи пандуса, зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими або ФОПами, чи люди, які планують відкрити свій бізнес», — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, відтепер роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю, який повернувся на роботу.

Раніше компенсації надавалися лише при новому працевлаштуванні. Якщо ветеран з пораненням повертався на своє робоче місце, роботодавцеві їх не виплачували, адже це не вважалося новим працевлаштуванням.

Сума компенсації

За умовами програми сума компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю становить:

  • до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи;
  • до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Як подати заявку

Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця можна онлайн на порталі «Дія» або офлайн, звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Щоб подати заяву онлайн роботодавцю, фізичній особі-підприємцю (ФОП) та самозайнятій особі необхідно:

  • авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
  • заповнити заяву: вказати дані про людину з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
  • прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та документ, який підтверджує інвалідність співробітника/ФОП/самозайнятої особи;
  • вказати IBAN свого рахунку;
  • підписати заяву КЕПом.

Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок заявника.

Нагадаємо

Програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю уряд запровадив в серпні 2023 року.

З початку 2025 року роботодавці отримали за програмою 34 млн грн компенсації за облаштування 448 робочих місць для людей з інвалідністю.

У 2024 році програмою скористались понад 1 500 підприємців, які облаштували майже 2 000 робочих місць для людей з інвалідністю. Держава компенсувала бізнесу витрати на 129 млн грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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