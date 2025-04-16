Європейські фонди втратили $3,14 млрд: найбільший відтік із грудня 2024 року

Фонди акцій, орієнтовані на Європу, зіткнулися з потужним відтоком капіталу, повідомляє Bank of America (BofA) у своєму останньому звіті. За тиждень європейські фонди втратили $3,14 млрд — це перший відтік за дев’ять тижнів і найбільший із грудня 2024 року. Про це пише investing.com.

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Хто постраждав найбільше

«Найбільше постраждали активні кошти: з цих інвестицій втрачено 2,0 млрд доларів, що є найбільшим відтоком з листопада 2024 року», — зазначає BofA. Пасивні фонди також не уникли втрат, позбувшись $1,1 млрд — це перший відтік за 14 тижнів і найбільший із грудня 2024 року.

Загальна картина

Попри тижневий спад, європейські фонди з початку 2025 року залучили $22,7 млрд. Пасивні фонди отримали $36,8 млрд, тоді як активні втратили $14,2 млрд. «Попри недавні відтоки, орієнтовані на Європу кошти з початку року залучили приплив 22,7 млрд доларів».

Сектори та регіони

Деякі сегменти показали притік: акції компаній із великою капіталізацією залучили $0,48 млрд, а Швейцарія — $0,23 млрд. Натомість фінансовий сектор втратив $1,25 млрд, Великобританія — $0,62 млрд, а акції вартості — $0,42 млрд.