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16 квітня 2025, 10:44

ФГВФО за три роки повної гарантії виплатив вкладникам понад 9 млрд грн

Загалом за три роки дії повної гарантії вкладникам ліквідованих банків виплатили понад 9 мільярдів гривень. Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай в інтерв'ю «Укрінформу».

Загалом за три роки дії повної гарантії вкладникам ліквідованих банків виплатили понад 9 мільярдів гривень.
Фото: ukrinform.ua

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Виплати вкладникам

За її словами, із 13 квітня 2022 року в Україні діє 100% гарантії відшкодування вкладів населення у період дії воєнного стану.

«Загалом за три роки дії повної гарантії вкладникам ліквідованих банків виплатили понад 9 мільярдів гривень. Це позитивно вплинуло на рівень довіри до вітчизняної банківської системи», — повідомила Білай.

Вона зазначила, що із виведених за ці роки банків лише 5 залишили ринок через неплатоспроможність. Решта — або банки з російським капіталом, або ті, що не дотримувалися правил фінансового моніторингу. З урахуванням загальної кількості банків, не так багато. Це свідчить про стабільний стан нашої банківської системи навіть у жахливих умовах війни.

Білай зазначила, що жодних обмежень під час виплат немає.

«Вкладники, які перебувають у будь-якій точці України та світу, можуть отримати свої гроші. Саме для цього й було впроваджено онлайн-виплату та послугу повернення вкладів у мобільному застосунку „Дія“. Тобто за наявності інтернет-доступу та можливості ідентифікації вкладника банком-агентом людина отримує відшкодування всієї суми. Це стосується не тільки жителів тимчасово окупованих територій, а й тих, хто виїхав за кордон і не може фізично відвідати банківські відділення в Україні. Загалом майже 50% виплат тепер здійснюється онлайн», — підсумувала вона.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Alligator22
Alligator22
16 квітня 2025, 11:16
#
Ага, а ті хто не встиг до пів року з поважних причин забрати гроші з укрінбанку і ще з деяких інших, так і чекають. По укрінбанку 10 рік йде
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0
MAXAOH
MAXAOH
16 квітня 2025, 11:59
#
Иди поплачь!
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