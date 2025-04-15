Кабінет міністрів затвердив новий порядок та винятки для СБУ і розвідувальних органів. Про це написав постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних
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Що відомо
Уряд вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.
Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.
Що змінилося
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Порядок не поширюється на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах.
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Внесено коригування до Критеріїв відповідно до норм закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу» щодо розвідувальних структур.
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Затверджено окремий порядок бронювання осіб, які перебувають на обліку в Службі безпеки України та в розвідувальних органах на період мобілізації та на воєнний час.
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Коментарі - 1
Тобто достатньо якось порішать шоб СБУ взяла тебе на облік і мобілізаціяя тебе не стосується?
Який розмір того обліку, 100, 500, 10000 чи 20 млн чоловік, чи всі як в паспортному чи податковій?