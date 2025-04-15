В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних

Кабінет міністрів затвердив новий порядок та винятки для СБУ і розвідувальних органів. Про це написав постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

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Що відомо

Уряд вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.

Що змінилося

Порядок не поширюється на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах.

Внесено коригування до Критеріїв відповідно до норм закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу» щодо розвідувальних структур.

Затверджено окремий порядок бронювання осіб, які перебувають на обліку в Службі безпеки України та в розвідувальних органах на період мобілізації та на воєнний час.