Аналітики швейцарського банку UBS Group погіршили прогноз зростання економіки Китаю в 2025 році до 3,4% з 4%, що очікувалися раніше, через перспективу скорочення експорту КНР після введення мит на імпорт китайської продукції в США.
UBS погіршив прогноз зростання ВВП Китаю з 4% до 3,4%
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що буде з ВВП
Мита створять безпрецедентні проблеми для китайського експорту та призведуть до серйозних змін в економіці країни, зазначають аналітики UBS.
У UBS вважають, що експорт КНР до США в найближчі квартали зменшиться на дві третини, а сукупні експортні поставки можуть знизитися цього року на 10% у доларовому вираженні.
Читайте також: Торгова війна зі США може обвалити ВВП Китаю на 1,5−3%: Barclays
За підсумками 2024 року економіка КНР збільшилася на 5%, що збіглося з цільовим орієнтиром уряду.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі