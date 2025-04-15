UBS погіршив прогноз зростання ВВП Китаю з 4% до 3,4%

Аналітики швейцарського банку UBS Group погіршили прогноз зростання економіки Китаю в 2025 році до 3,4% з 4%, що очікувалися раніше, через перспективу скорочення експорту КНР після введення мит на імпорт китайської продукції в США.

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Що буде з ВВП

Мита створять безпрецедентні проблеми для китайського експорту та призведуть до серйозних змін в економіці країни, зазначають аналітики UBS.

Якщо нинішнє підвищення тарифів залишиться в силі, то воно, ймовірно, призведе до скорочення темпів зростання ВВП Китаю більш ніж на 2 процентні пункти, незважаючи на заходи щодо стимулювання економіки, які вживає Пекін.

У UBS вважають, що експорт КНР до США в найближчі квартали зменшиться на дві третини, а сукупні експортні поставки можуть знизитися цього року на 10% у доларовому вираженні.

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За підсумками 2024 року економіка КНР збільшилася на 5%, що збіглося з цільовим орієнтиром уряду.