В Україні з початку 2025 року задекларовано доходів на 59% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.
Сума задекларованих доходів в Україні зросла майже на 60%
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Наразі сума задекларованих доходів становить 88,2 млрд грн. Це на 32,7 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. На 14 квітня вже подано понад 104 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Це — 101% від показника минулорічної кампанії», — зазначив він.
За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:
- 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40 % більше, ніж торік;
- 235,2 млн грн військового збору — зростання на 47 %.
Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд гривень. Доходи понад 100 млн грн задекларували 53 особи. Загальна сума — 16 млрд гривень.
Найбільша кількість мільйонерів у таких регіонах:
- у місті Києві (2 230 осіб),
- Київській області (745 осіб),
- Львівській області (651 особа),
- Дніпропетровській області (615 осіб).
Майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Громадяни України вже подали 2 914 декларації на загальну суму 2,8 млрд гривень.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі