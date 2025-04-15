Сума задекларованих доходів в Україні зросла майже на 60%

В Україні з початку 2025 року задекларовано доходів на 59% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

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«Наразі сума задекларованих доходів становить 88,2 млрд грн. Це на 32,7 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. На 14 квітня вже подано понад 104 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Це — 101% від показника минулорічної кампанії», — зазначив він.

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:

1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40 % більше, ніж торік;

235,2 млн грн військового збору — зростання на 47 %.

Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд гривень. Доходи понад 100 млн грн задекларували 53 особи. Загальна сума — 16 млрд гривень.

Найбільша кількість мільйонерів у таких регіонах:

у місті Києві (2 230 осіб),

Київській області (745 осіб),

Львівській області (651 особа),

Дніпропетровській області (615 осіб).

Майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Громадяни України вже подали 2 914 декларації на загальну суму 2,8 млрд гривень.