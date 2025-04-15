Акції автовиробників зростають на новинах про можливу «митну паузу»

Акції автокомпаній отримали поштовх у вівторок, 15 квітня, після заяв Дональда Трампа про ймовірне тимчасове звільнення від мит на імпорт автомобілів і запчастин, щоб стимулювати виробництво в США. Про це повідомляє Trading Economics.

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Європейський ринок

«Європейський індекс STOXX 50 додав 0,3%, і STOXX 600 зріс приблизно на 0,7%», — йдеться у звіті, що відображає оптимізм щодо можливої паузи в митах і пожвавлення звітного сезону. Автосектор став лідером: Mercedes-Benz підскочив на 2,9%, BMW — на 2,5%, Volkswagen — на 2,8%, Stellantis — на 4,3%, Renault — на 1,9%. Позитив також торкнувся ЗМІ, технологій, нафти, газу й нерухомості, але люксові бренди, зокрема LVMH, просіли на 6% через 3%-не падіння продажів у першому кварталі, що перевищило прогнози.

Азія

Акції Toyota зросли на 4,8% до ¥2773, Honda — на 4% до ¥1462, за даними торгів 15 квітня. Індійська Tata Motors додала 4,5%, корейська Hyundai Motors — 4,4%.

Інші сектори

Поза автопромом Ericsson злетів на 7% завдяки перевищенню прогнозів доходів, а Publicis піднявся на 3% після 9,4%-ного зростання виручки в першому кварталі та підтвердження прогнозу на 2025 рік.