Торгова війна з США може обвалити ВВП Китаю на 1,5-3%: Barclays

Аналітики Barclays прогнозують різке уповільнення економічного зростання Китаю у 2025 році через загострення торговельного конфлікту зі США, але Пекін, імовірно, активізує заходи стимулювання економіки. Про це пише investing.com.

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Прогноз падіння

За оцінками Barclays, ВВП Китаю може скоротитися на 1,5−3% після введення президентом США Дональдом Трампом сукупних мит у 145% на китайські товари. У відповідь Китай підняв тарифи на американський імпорт до 125%. Аналітики зазначають, що прогноз враховує невизначеність щодо реакції Пекіна, можливого зниження тарифів, фіскальних стимулів від інших торговельних партнерів США та ймовірності скасування частини американських мит.

Пом’якшення ударів

Білий дім минулого тижня оголосив, що електроніка тимчасово звільнена від 145%-них тарифів, але Трамп уточнив, що нові мита на цей сектор будуть анонсовані незабаром. Barclays також бачить потенціал для співпраці Китаю з іншими ключовими партнерами та додаткового фіскального стимулювання, зокрема через випуск наддовгострокових держоблігацій до літа. Очікується, що Пекін зосередиться на підтримці домогосподарств і споживчих витрат, а також нарощуванні інвестицій в штучний інтелект для пожвавлення економіки.