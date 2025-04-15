В Україні ціни на бензин та дизпаливо знизилися до рівня грудня

Минулого тижня, з 7 по 14 квітня, вартість бензину та дизпального на українських АЗС знизилася до рівня грудня 2024 року. Причиною стало зниження світових цін на нафту. Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 58 коп./л, до мінімальних значень з початку грудня минулого року 55,22 грн/л, А-95+ — на 71 грн/л, до 58,76 грн/л, дизельного пального — на 57 грн/л, до 53,85 грн/л, скрапленого газу — на 49 коп./л, до мінімальних з початку року 35,59 грн/л.

14 квітня ОККО і WOG знизили ціни на всю лінійку пального на 1 грн/л:

бензин А-95 — 57,99 грн/л;

дизельне пальне — 56,99 грн/л;

скраплений газ — 36,99 грн/л.

До них долучилися і «Укрнафта» з UPG. Державна мережа впала на 1 грн/л по світлих і на 50 коп./л по газу.

UPG була менш прямолінійною: бензин здешевшав на 50 коп./л (53,40 грн/л), дизель — на 1 грн/л (51,90 грн/л), LPG — на 70−80 грн/л залежно від регіону (34,40−34,80 грн/л).

Найсуттєвіше у мережах упродовж тижня — на 2 грн/л — зменшилися ціни на «світлі» у «Авантаж 7», до 49,95 грн/л і 47,95 грн/л відповідно. Газ в оператора недорахувався 40 коп./л, здешевшавши до 33,25 грн/л. Таким чином дискаунтер посів перше місце з кінця за вартістю бензину й газу.

Але місцями було зафіксовано ще «кращі» ціни. На АЗК «БРСМ» у Запорізькій області стояло 46,99 грн/л (-2 грн/л за тиждень), а Motto в Одеській — 46,98 грн/л (-1 грн/л). Не даремно, мабуть, кажуть, що на півдні за найбільш вигідними цінами в будь-якому разі треба йти до «Паралелі».

Також 47 грн/л дає і VST у Закарпатській і Хмельницькій областях (-1 грн/л).

В інших у середньому бензин втратив від 32 до 71 коп./л, дизель — від 20 до 86 коп./л.

Щодо скрапленого газу, то найбільше у мережі здешевшало пальне на стелах KLO в Київській області: -1,10 грн/л, до 36,72 грн/л.

Amic не став переглядати ціни на «світлі» (окрім дизелю в Одеській області, який здешевшав на 50 коп./л, до найменших у мережі 52,99 грн/л), але в більшості регіонів знизив вартість газу на 0,20−1,20 грн/л, до 33,99−36,99 грн/л.

Решта недорахувалася на LPG 20−60 коп./л.

Але були й ті, хто, попри динаміку ринку, збільшив ціни на газ. «Автотранс» підтягнув цінник (35,98 грн/л) до BVS, додавши 50 коп./л. Marshal вийшов на середні 34,63 грн/л (+30 коп./л) у мережі через різну політику в регіонах.

У Полтавській, Сумській і Харківській областях вартість ресурсу зросла на 50−80 коп./л (35,49−35,79 грн/л), у Житомирській і Київській — знизилася на 20−40 коп./л (32,29−33,79 грн/л).

Збільшується відрив між вартістю бензину і дизельного пального у преміальних і дискаунтерів. За тиждень він зріс на 65 коп./л і 79 коп./л відповідно, до 6,80 і 8,40 грн/л. На скрапленому газу, навпаки, звужується до майже 3,30 грн/л (-25 коп./л).

Через більш стрімке здешевшання пального у гурті порівняно з роздробом, спред між цінами у цих сегментах за тиждень зріс на 15 коп./л (9,62 грн/л) на бензині, на трохи більш як 80 коп./л (10,93 грн/л) на дизелі й на 7 коп./л (5,70 грн/л) на газу.

Можна очікувати, що найближчий тиждень теж мине під знаком мінуса, адже маржі дозволяють. Загалом зовнішній ринок дає можливість операторам знизити ціни на світлі нафтопродукти як мінімум на 3 грн/л, оскільки з початку квітня європейські котирування на бензин у середньому знизилися на $108/т, або майже 4 грн/л, на дизель — на $88/т, або 3,64 грн/л.

Але зараз падіння котирувань частково може нівелювати зростаючий валютний курс. Особливо це стосується газу, закупівельні ціни на який на заході формуються в євро.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 7 по 14 квітня 2025 р., грн/л: