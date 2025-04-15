«Трамп обвалив ринок діамантів. США ввели мита, хоча не мають власних родовищ»

Глобальний ринок діамантів, вартістю $82 млрд, опинився на межі зупинки через тарифну політику Дональда Трампа, що спричинила обвал відвантажень через Антверпен на 85%. Про це пише Forbes із посиланням на Financial Times.

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Удар по США та світу

США, які споживають половину світових діамантів, не мають власних родовищ і залежать від імпорту. У березні адміністрація Трампа ввела 10%-не базове мито на діаманти, анонсувавши додаткові тарифи залежно від країни походження. Хоча нові мита призупинено на 90 днів, діюче мито вже заморозило потоки: після анонсу торгівля практично зупинилася.

Індія під загрозою

Індія, яка обробляє 90% світових діамантів, може втратити мільярди, якщо США запровадять обіцяне 27%-не мито на її товари. Невизначеність б'є по індійській індустрії, адже мита прив’язані до місця полірування каменів.

Реакція ринку

Signet Jewelers, найбільший роздрібний продавець діамантових прикрас, відмовилася покривати витрати постачальників через мита й вимагає прискорити доставку до США. Тим часом Gemological Institute of America (GIA), ключовий сертифікатор діамантів, шукає нові ринки в Дубаї та Гонконгу, щоб компенсувати втрати.