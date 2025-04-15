Глобальний ринок діамантів, вартістю $82 млрд, опинився на межі зупинки через тарифну політику Дональда Трампа, що спричинила обвал відвантажень через Антверпен на 85%. Про це пише Forbes із посиланням на Financial Times.
Трамп обвалив ринок діамантів. США ввели мита, хоча не мають власних родовищ
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Удар по США та світу
США, які споживають половину світових діамантів, не мають власних родовищ і залежать від імпорту. У березні адміністрація Трампа ввела 10%-не базове мито на діаманти, анонсувавши додаткові тарифи залежно від країни походження. Хоча нові мита призупинено на 90 днів, діюче мито вже заморозило потоки: після анонсу торгівля практично зупинилася.
Індія під загрозою
Індія, яка обробляє 90% світових діамантів, може втратити мільярди, якщо США запровадять обіцяне 27%-не мито на її товари. Невизначеність б'є по індійській індустрії, адже мита прив’язані до місця полірування каменів.
Реакція ринку
Signet Jewelers, найбільший роздрібний продавець діамантових прикрас, відмовилася покривати витрати постачальників через мита й вимагає прискорити доставку до США. Тим часом Gemological Institute of America (GIA), ключовий сертифікатор діамантів, шукає нові ринки в Дубаї та Гонконгу, щоб компенсувати втрати.
Коментарі - 3
І в чому проблема, Україна наче алмази не добуває, діаманти не обробляє, а от кацапстан є найбільшим виробником та експортером алмазів у світі з рекордною часткою ~35% світового ринку, ще б на нафту і газ стільки ж штати ввели мит.
Все таки бриллиант это на века. И до сих пор при обручении принято дарить бриллианты.
Раньше в Виннице обрабатывали алмазы. Скорей всего якутские.
Хорошо делали. И камни были хорошего качества.
Адміністрація президента Дональда Трампа, як повідомляють джерела видання, повідомила союзників про те, що не може підписати заяву із засудженням удару, оскільки «намагається зберегти простір для переговорів про мир», поки тривають контакти між Білим домом і Кремлем.
Зазначається, що Канада, яка головує в G7 цього року, поінформувала партнерів, що без схвалення США випуск подібної заяви неможливий.
У проєкті заяви G7, з яким ознайомився Bloomberg, ішлося про те, що удар по Сумам є доказом рішучості Росії продовжувати війну.