Хто контролює українські банки та якими капіталами вони розпоряджаються

Використовуючи дані національного регулятора, аналітики R&D центру YouControl проаналізували структуру власності українських банків, їхні зв’язки з корпоративними групами та пов’язаність з політично значущими особами. «Мінфін» вибрав головне.

П’ятірка найбільших банків за статутним капіталом — під контролем держави

В Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 — мають іноземних співвласників, і 7 — контролюються державою станом на березень 2025 року.

Активи діючих банків України, за даними НБУ станом на 01.02.2025 року, складають 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків склали 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року — 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), 4 — на Львівщині, 3 — у Дніпропетровській області, по 2 банки — у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх діючих українських банків складає 408,5 млрд грн. П’ятірку лідерів, за розміром статутного капіталу, складають банківські установи, контрольний пакет акцій яких належить державі:

Приватбанк — 206,01 млрд грн;

Ощадбанк — 49,5 млрд грн;

Укрексімбанк — 45,6 млрд грн;

Сенс Банк — 28,7 млрд грн;

Укргазбанк — 13,8 млрд грн.

4 із вищезгаданих державних банків, окрім Сенс Банку, також входять до п’ятірки банків, за розміром чистих активів за 2024 рік.

Із січня 2024 року 88,9% акцій Першого інвестиційного банку перейшли у власність держави, як зазначено в матеріалі на офіційному сайті банку. Раніше ці акції належали Євгенію Гінеру, який перебуває під санкціями РНБО з 19.10.2022 року. Розмір статутного капіталу банку складає 338,1 млн грн.

У липні 2024 року націоналізували Мотор-банк. 100% акцій банку було стягнуто на користь держави на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 18.04.2024 року у справі № 991/558/24. Раніше акціонером банку був екснардеп Вячеслав Богуслаєв, який знаходиться під санкціями РНБО з 01.04.2023 року.

Майже половина українських банків — із іноземними власниками

Аналіз структури власності українських банків показав значну частку іноземного капіталу серед власників. Майже половина банків мають іноземних співвласників та представлені міжнародними банківськими та фінансовими групами з різних країн.

Акціонерами близько 43% від усіх українських банків (26) із часткою понад 10% є іноземні компанії. При цьому у 20-ти з них частка іноземного капіталу перевищує 95%.

Водночас бенефіціарами 5 банків із іноземним капіталом є громадяни/резиденти України:

Банк Авангард — бенефіціари Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко;

МТБ Банк — бенефіціари Ігор Згуров та Михайло Партікевич;

Індустріалбанк — бенефіціар Ігор Дворецький;

Таскомбанк — бенефіціар Сергій Тігіпко;

Універсал Банк/monobank — бенефіціар Сергій Тігіпко.

11 із 12 банків, що мають найвищий індекс фінансової надійності, згідно з розрахунками інструменту FinScore від YouControl за 4 квартал 2024 року, — з іноземними інвестиціями.

Зокрема, в українському банківському секторі представлені такі міжнародні банківські та фінансові групи, як:

Українські банки та їхні зв’язки з корпоративними групами

39 банків входять до великих корпоративних груп, що, з великою ймовірністю, впливає на їхню діяльність.

Корпоративна група — це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо «корпоративна група» або «група»). Є аналітичною інформацією YouControl.

НБУ виділяє 15 банківських груп, більшість із яких входять до складу корпоративних груп, відображених в системі YouControl.

Наприклад, банківська група «Авангард» входить до корпоративної групи ICU Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка.

А банківська група «Драгон» включена до корпоративної групи «Драгон Капітал» на чолі із Томашем Фіалою.

Лише «Банківська група Ощадбанк» структурована в тому вигляді, як зазначено на сайті НБУ.

До 42 корпоративних груп, доданих в систему YouControl, входять/належать 39 українських банків.

При цьому три з них пов’язані із декількома групами одночасно:

Банк Восток,

Кристалбанк,

Акордбанк.

Два банки входять до складу однієї корпоративної групи — «ТАС», ключовою особою якої є екснардеп Сергій Тігіпко:

Як банки пов'язані з PEPs

Дослідження зв’язків банків виявило їхню вірогідну взаємодію з політично значущими особами (PEPs) та корпоративними групами. Десять банків пов’язані з національними публічними діячами, а деякі банки навіть безпосередньо належать чинним або колишнім політикам, серед яких Сергій Тігіпко, Петро Порошенко, Григорій Суркіс та інші.

Політично значуща особа, ПЕП або PEP (politically exposed person — з англійської, PEPs у множині) — фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою.

Окрім банків Сергія Тігіпка, ще 8 українських банків пов’язані із національними публічними діячами або пов’язаними із ними особами:

Акордбанк — акціонер Данило Волинець є ключовою особою «Групи родини Волинець» та чоловіком Оксани Маркарової, яка обіймає посаду Надзвичайного і повноважного посла України в США.

Абанк — акціонер Григорій Суркіс, народний депутат 9 скликання, ключова особа «Групи родини Суркісів».

Банк «Кліринговий Дім» — бенефіціарка Юлія Льовочкіна, екснародна депутатка. Юлія Льовочкіна є сестрою народного депутата Сергія Льовочкіна, за інформацією «Радіо Свобода» «Депутати-мільйонери Львочкіни досі не поверталися в Україну і мовчать про війну — „Схеми“» від 04.05.2022 року. Крім того, вони є ключовими особами «Групи родини Льовочкіних».

Бізбанк (Банк інвестицій та заощаджень) — акціонер Степан Івахів, народний депутат України, ключова особа корпоративної групи «Континіум».

ПУМБ — бенефіціар Рінат Ахметов, екснардеп, ключова особа групи «СКМ».

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Кристалбанк — акціонерка Марина Ленніг. В публікації «Економічної правди» «Дружина колишнього в.о. міністра економіки стала власником «Кристалбанку» від 27.03.2015 року, пані Марина згадується, як дружина Вадима Копилова — колишнього першого заступника міністра економічного розвитку та торгівлі України (12.2010−03.2012 рр.).

Асвіо Банк — акціонер Олександр Супруненко, колишній народний депутат, ключова особа «Групи братів Супруненко».