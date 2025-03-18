Український експорт у січні скоротився на більш ніж 10%

У січні 2025 року Україна експортувала товарів на $3,18 млрд, що на 11,5% менше, ніж у січні 2024-го. Водночас імпорт зріс на 8,2% і склав $5,5 млрд. Про це повідомляє Держстат, передає «Укріфнорм».

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Що відомо

Зазначається, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі у перший місяць року сягнуло $2,33 млрд, тоді як торік цей показник становив $1,5 млрд. Коефіцієнт покриття імпорту експортом знизився до 0,58 (рік тому — 0,71).

Серед категорій, експорт яких зріс, виділяються електричні машини (+13,1%). Водночас Україна скоротила постачання чорних металів на 20,2%, зернових — на 17,4%, жирів та олій — на 8,5%.

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Імпорт зростав переважно ким/чим електричних машин (+80,9%) та енергоресурсів, зокрема нафти й продуктів її переробки (+20,7%).