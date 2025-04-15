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15 квітня 2025, 11:15

Рей Даліо попередив про ризики серйозніші за рецесію

Засновник хедж-фонду Bridgewater Рей Даліо розповів, що стурбований можливим крахом глобальної монетарної системи через політику президента Дональда Трампа, повідомляє NBC News.

Засновник хедж-фонду Bridgewater Рей Даліо розповів, що стурбований можливим крахом глобальної монетарної системи через політику президента Дональда Трампа, повідомляє NBC News.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо говорить Даліо«Прямо зараз ми перебуваємо в точці ухвалення рішень і дуже близькі до рецесії.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що говорить Даліо

«Прямо зараз ми перебуваємо в точці ухвалення рішень і дуже близькі до рецесії. Але я стурбований чимось гіршим, ніж рецесія, якщо цю ситуацію не буде правильно врегульовано», — зазначив Даліо.

Фінансист уточнив, що більше стурбований порушеннями в торгівлі, зростаючим боргом США та поведінкою деяких країн, що розвиваються, які руйнують міжнародну економічну та геополітичну структуру, що існує з часів закінчення Другої світової війни.

Даліо вважає, що тарифна політика Трампа має зрозумілу мету, але реалізується «дуже руйнівним» чином, створюючи глобальний конфлікт. Президент оголосив минулої середи про 90-денну паузу щодо «відповідних тарифів», але твердо дотримується базових мит у 10% і тарифів у відповідь на частину товарів у 145% для Китаю.

Раніше він закликав США домовитися про взаємовигідну торгову угоду з Китаєм, яка призвела б до зміцнення юаня щодо долара. Він також закликав обидві країни вирішити проблеми зі зростаючими боргами.

За словами Даліо, зараз під загрозою перебуває сама цінність грошей. Обвал на ринку облігацій у поєднанні з такими подіями, як внутрішні та міжнародні конфлікти, може стати ще більш серйозним потрясінням для грошової системи, ніж скасування золотого стандарту президентом Річардом Ніксоном у 1971 році та світова фінансова криза 2008 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
15 квітня 2025, 11:48
#
Даліо вважає, що тарифна політика Трампа має зрозумілу мету, але реалізується «дуже руйнівним» чином, створюючи глобальний конфлікт.

Яку ж мету він розгледів? Реіндустріалізацію США, щоб як в роліку згенерованому ШІ?

Немає там ніякої мети.

До слова забув порівняти Трампа з Моісеєм. Ганьба. І не подякував.
+
+15
bonv
bonv
15 квітня 2025, 12:26
#
Якраз Трамп займається зростаючим боргом США
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