Засновник хедж-фонду Bridgewater Рей Даліо розповів, що стурбований можливим крахом глобальної монетарної системи через політику президента Дональда Трампа, повідомляє NBC News.
Рей Даліо попередив про ризики серйозніші за рецесію
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Що говорить Даліо
«Прямо зараз ми перебуваємо в точці ухвалення рішень і дуже близькі до рецесії. Але я стурбований чимось гіршим, ніж рецесія, якщо цю ситуацію не буде правильно врегульовано», — зазначив Даліо.
Фінансист уточнив, що більше стурбований порушеннями в торгівлі, зростаючим боргом США та поведінкою деяких країн, що розвиваються, які руйнують міжнародну економічну та геополітичну структуру, що існує з часів закінчення Другої світової війни.
Даліо вважає, що тарифна політика Трампа має зрозумілу мету, але реалізується «дуже руйнівним» чином, створюючи глобальний конфлікт. Президент оголосив минулої середи про 90-денну паузу щодо «відповідних тарифів», але твердо дотримується базових мит у 10% і тарифів у відповідь на частину товарів у 145% для Китаю.
Раніше він закликав США домовитися про взаємовигідну торгову угоду з Китаєм, яка призвела б до зміцнення юаня щодо долара. Він також закликав обидві країни вирішити проблеми зі зростаючими боргами.
За словами Даліо, зараз під загрозою перебуває сама цінність грошей. Обвал на ринку облігацій у поєднанні з такими подіями, як внутрішні та міжнародні конфлікти, може стати ще більш серйозним потрясінням для грошової системи, ніж скасування золотого стандарту президентом Річардом Ніксоном у 1971 році та світова фінансова криза 2008 року.
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Коментарі - 2
Яку ж мету він розгледів? Реіндустріалізацію США, щоб як в роліку згенерованому ШІ?
Немає там ніякої мети.
До слова забув порівняти Трампа з Моісеєм. Ганьба. І не подякував.