Трамп заморозив фінансування Гарварду на $2,2 млрд

Адміністрація Дональда Трампа заявила у понеділок, що заморозить багаторічні гранти на суму $2,2 млрд та багаторічні контракти на суму $60 млн для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив зміни, запропоновані адміністрацією, пише investing.

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Що відомо

Це рішення відбулося після того, як Гарвард відмовився виконати вимоги Білого дому про скасування програм різноманітності та інклюзивності, заборону масок на протестах та перегляд критеріїв прийому студентів.

Заморожування фінансування було здійснено групою Міністерства освіти, створеною для боротьби з передбачуваним антисемітизмом.

Адміністрація Трампа заморозила фінансування кількох університетів, які, за твердженням президента, були захоплені вкрай лівими силами.

Передбачуваний антисемітизм в американських коледжах став основним об'єктом уваги протягом минулого року на тлі хвилі протестів проти дій Ізраїлю щодо ХАМАС та сектору Газа.

За повідомленням Reuters, Гарвард планує залучити $750 млн шляхом випуску облігацій, щоб компенсувати скорочення федерального фінансування.