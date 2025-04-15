В Іспанії та Італії виникла паніка на тлі чуток про відмову від купюри у 50 євро

В Іспанії та Італії з'явилася інформація про відмову місцевої влади від використання купюр номіналом 50 євро , що викликало паніку у громадян, повідомляє видання EuroVerify.

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У статті, яка була поширена в Іспанії, говорилося, що влада країни вирішила відмовитися від використання купюри в 50 євро вже у квітні поточного року. Однак цю статтю пізніше видалили.

У відповідь на це повідомлення Центральний Банк Іспанії випустив прес-реліз, в якому спростував цю інформацію, пояснивши, через що могли з'явитися такі відомості. Так, Банк Іспанії регулярно здійснює перевірку банкнот та монет, які йому повертають банки. Усі купюри та монети, що перебувають у неналежному стані, вилучаються з обігу, знищуються та замінюються на нові. ЦБ країни зазначив, що ця процедура проводиться для всіх номіналів грошових коштів.

Повідомлення про те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує відмовитись від купюр номіналом у 50 євро з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, також з'явилося і в Італії. Однак і ЄЦБ, і Банк Італії заявили, що не ухвалювали подібних рішень.

«Ні Банк Іспанії, ні якийсь інший Центральний банк у єврозоні не віддавав розпорядження про вилучення будь-яких євробанкнот чи монет. Усі євробанкноти зберігають свою цінність і залишаються в обігу», — заявили в ЄЦБ.

За словами професора кримінології в Університеті Кардіффа в Уельсі Майкл Леві, банкноти в 50 євро підробляють частіше, ніж купюри інших номіналів, оскільки «купюри вище 50 євро в деяких юрисдикціях можуть виглядати підозріло і їх важко обміняти».