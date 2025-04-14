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14 квітня 2025, 19:23

Фонд гарантування торік залучив 3,8 млрд грн від продажу активів збанкрутілих банків

Торік банки в процесі ліквідації принесли Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 3,8 млрд грн, із яких 40% — завдяки аукціонам на Prozorro.Продажі. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Торік банки в процесі ліквідації принесли Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 3,8 млрд грн, із яких 40% - завдяки аукціонам на Prozorro.

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Якість і попит

«Ми бачимо, що попит на активи є, навіть попри ризики та недостатню впевненість у довгостроковій перспективі. Але тут все залежить від якості активів, які ми продаємо. Бачимо, що попиту з-за кордону менше — через воєнні ризики. Але попит з боку локальних інвесторів всередині країни тримається, і деякі активи ми продаємо за дуже гарну ціну», — зазначила Білай. Місцеві інвестори активно купують, тоді як іноземці стримуються через війну.

Успішні угоди

  • Продаж нерухомості Промінвестбанку в обласних центрах і готельного комплексу в Конча-Заспі, де ціна перевищила стартову більш ніж на 100%.
  • У центрі Івано-Франківська будівлю банку продали за 70 млн грн — удвічі дорожче за початкову ставку завдяки конкуренції чотирьох учасників.
  • У Києві нежитлову будівлю під поліклініку викупили за 72,3 млн грн — на 32% вище за старт.

Енергетичні активи

ФГВФО також вдало реалізував права вимоги за кредитами, забезпеченими двома сонячними електростанціями в Одеській і Миколаївській областях, отримавши за них високу ціну.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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