Акції Apple й Nvidia зростають на премаркеті через надії на послаблення мит

У понеділок технологічний сектор пожвавився: інвестори сподіваються, що окремі компанії уникнуть повного удару від торговельних обмежень США. Про це пише Investing.com.

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Тимчасова передишка

Міністр торгівлі США Говард Лутнік в ефірі ABC This Week заявив, що електорніка наразі звільнення від мит. За його словами, звільнення смартфонів, ноутбуків та іншої техніки від поточних 145%-них мит на китайські товари — лише тимчасове. Нові збори, пов’язані з напівпровідниками та нацбезпекою, заплановані на найближчі місяці.

Рух акцій

На премаркеті в США акції Apple підскочили на 5,7%, досягнувши $216,09 за акцію, тоді як NVIDIA зросла на 3%, до $116,15. Dell Technologies показала зростання на 7,8%

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