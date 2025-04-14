У понеділок технологічний сектор пожвавився: інвестори сподіваються, що окремі компанії уникнуть повного удару від торговельних обмежень США. Про це пише Investing.com.
14 квітня 2025, 16:15
Акції Apple й Nvidia зростають на премаркеті через надії на послаблення мит
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Тимчасова передишка
Міністр торгівлі США Говард Лутнік в ефірі ABC This Week заявив, що електорніка наразі звільнення від мит. За його словами, звільнення смартфонів, ноутбуків та іншої техніки від поточних 145%-них мит на китайські товари — лише тимчасове. Нові збори, пов’язані з напівпровідниками та нацбезпекою, заплановані на найближчі місяці.
Рух акцій
На премаркеті в США акції Apple підскочили на 5,7%, досягнувши $216,09 за акцію, тоді як NVIDIA зросла на 3%, до $116,15. Dell Technologies показала зростання на 7,8%
Читайте також: Азіатські акції зростають, Hang Seng додав понад 2% на тлі ослаблення тарифів США
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі