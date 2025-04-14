Азіатські акції зростають, Hang Seng додав понад 2% на тлі ослаблення тарифів США

Азіатські акції різко зросли в понеділок, при цьому гонконгський індекс Hang Seng показав найбільше зростання в технологічному секторі після того, як влада США сигналізувала про тимчасове звільнення електроніки від високих торгових тарифів на товари з Китаю. Про це пише investing.

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Причина зростання

Зростання на азіатських ринках також відбулося через позитивну п'ятничну сесію на Уолл-стріт, після запевнень в економічній підтримці з боку Федеральної резервної системи, а також низки сильних звітів банків про прибуток.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли під час азіатських торгів у понеділок, при цьому ф'ючерси на S&P 500 додали близько 1%. Очікується, що технологічні гіганти, такі як Apple Inc, які дуже залежать від виробництва в Китаї, продемонструють значне зростання на тлі обмеженого тарифного послаблення.

Торги на біржі

Hang Seng виріс більш ніж на 2%, оскільки азіатські технологічні компанії вітають деякі винятки з тарифів США.

Гонконгський індекс Hang Seng був безумовно найкращим у понеділок, додавши 2,7%. Інші технологічно орієнтовані біржі регіону також зросли: південнокорейський KOSPI додав 1%, а японський Nikkei 225 зріс на 1,5%.

Технологічні акції, що котируються в Гонконгу, особливо ті, які мають експортну спрямованість до США, продемонстрували значне зростання після того, як Білий дім у п'ятницю сигналізував, що електроніка буде звільнена від 145% тарифів президента Дональда Трампа на товари з Китаю.

Виробник ПК Lenovo Group став лідером зростання в Hang Seng, додавши 5,4%. Інші технологічні гіганти, включаючи Alibaba, Baidu та Haier Smart Home Co Ltd, зросли на 4−5,5%.

Однак Трамп заявив у вихідні, що це тимчасовий захід, і він планує оголосити окремі тарифи на електроніку, які можуть включати напівпровідники.

Трамп також пообіцяв провести розслідування у сфері національної безпеки щодо сектора виробництва мікросхем, зазначивши, що імпорт електроніки з Китаю, як і раніше, оподатковується 20% тарифом, запровадженим у березні.

Акції материкового Китаю були менш оптимістичні, ніж їхні регіональні аналоги з огляду на те, що Пекін стикається з серйозною торговельною війною зі Сполученими Штатами. Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,5%, а Shanghai Composite додав 0,8%.

Китай відповів 125% тарифами на американські товари минулого тижня у відповідь на ескалацію тарифів Трампа. Очікується, що Пекін також посилить стимулюючі заходи, щоб допомогти економіці пережити наслідки торгової війни.

Дані валового внутрішнього продукту Китаю за перший квартал очікуються пізніше цього тижня, як і ключові економічні показники з кількох інших азіатських країн.

Азіатські акції зростають, але побоювання торгової війни зберігаються

Ширші азіатські ринки виросли в понеділок, компенсуючи частину недавніх втрат. Але інвестори залишаються настороженими через можливі торгові збої, особливо в умовах зростаючої торгової війни між США та Китаєм.

Австралійський ASX 200 додав 1,3%, а японський TOPIX зріс на 1,5%.

Сінгапурський індекс Straits Times зріс на 1,8% з огляду на те, що країна також сильно залежить від експорту електроніки.

Економіка Сінгапуру зросла менше, ніж очікувалося, в першому кварталі 2025 року, як показали урядові дані в понеділок, прогнозується, що економіка зростатиме менше, ніж очікувалося цього року.

Але Грошово-кредитне управління Сінгапуру пом'якшило політику, як і очікувалося, у понеділок, а також знизило прогноз споживчої інфляції на 2025 рік.

Індійські ринки були закриті у зв'язку зі святом.