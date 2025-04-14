Прибутковість 20-річних державних облігацій Японії досягла максимуму більш як за 20 років на тлі побоювань напередодні аукціону з розміщення держборгу.
14 квітня 2025, 15:10
Прибутковість 20-річних держоблігацій Японії зросла до рекорду з 2004 року
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У ході торгів у понеділок показник піднімався до 2,435%, що є найвищим рівнем із 2004 року, пише Bloomberg. Прибутковість 30-річних держоблігацій підскочила на 12 базисних пунктів та досягла 2,845%.
Аукціон із розміщення 20-річних японських державних облігацій відбудеться 15 квітня.
«Потенційні покупці на завтрашньому аукціоні можуть продемонструвати знижений попит на тлі зрослої волатильності і невизначеності, що зберігається, пов'язаної з митами», — цитує Bloomberg аналітика Mizuho Securities Гена Танігуті.
Джерело: Мінфін
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