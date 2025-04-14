Трамп анонсує мита на чипи, але обіцяє гнучкість для окремих компаній

Цього тижня президент США Дональд Трамп планує оголосити нові мита на імпорт напівпровідникових чипів, хоча допускає індивідуальні послаблення для певних компаній, зокрема щодо таких продуктів, як iPhone чи планшети. Про це повідомляє Axios.

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Тимчасові виключення

Білий дім раніше заявив, що смартфони й комп’ютери уникнуть 125%-них мит на товари з Китаю, де Apple виробляє більшість своєї техніки. Проте міністр торгівлі Говард Латнік уточнив, що це звільнення тимчасове і може бути переглянуте після розслідувань із питань нацбезпеки, які потенційно зачеплять і смартфони.

Плани адміністрації

На борту Air Force One Трамп розповів журналістам, що його команда аналізує обмеження для всього ланцюга постачання електроніки. Він підкреслив мету повернення виробництва чипів і компонентів у США, але запевнив, що уряд намагатиметься мінімізувати тиск на бізнес. «Для деяких продуктів» передбачена гнучкість, хоча конкретних деталей президент не розкрив.